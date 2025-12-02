Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón

La localidad de Ayódar tiene apenas 182 habitantes. Está en la puerta del Alto Mijares, la comarca más despoblada de la provincia de Castellón. Cuenta con dos bares y un ultramarinos.

Y desde esta semana se sabe que también era la guarida de uno de los tres neonazis con intenciones supuestamente terroristas que la Policía Nacional detuvo en la primera macrooperación de este tipo en España.

Como una película, pero en Ayódar

El alcalde de Ayódar, Joaquín Ventura, fue testigo de excepción del operativo, ya que vive justo en la pequeña calle donde este ocurrió. A eso de las ocho de la mañana, la idílica calle Ramblares, dominada por las típicas casas de pueblo con fachadas blancas, se convirtió en un escenario de película.

La calle Ramblares, de Ayódar, donde se produjo la detención y el registro. / Google Street View

"Impresionaba un poco. Se presentaron cuatro o cinco coches de la Policía Nacional, los veía con el pasamontañas y con los chalecos... Impresiona, ya intuía yo que este chico algo bueno no habría hecho", explica Ventura en declaraciones a Mediterráneo.

Alrededor de una decena de agentes de la Policía Nacional estaban presentes durante el registro de la vivienda. Ventura cuenta que vio “cómo le ponían las esposas en la puerta de casa” a su vecino, y que luego "se lo llevaron".

Un personaje peculiar

La organización aceleracionista The Base, a la que presuntamente pertenecían estos tres castellonenses detenidos, es partidaria de pequeñas células clandestinas y de pasar totalmente desapercibidos. La gente que captan suele ser hombres jóvenes y solitarios, y en el caso del detenido en Ayódar esto parece encajar a la perfección.

"Prácticamente no salía de casa. Se relacionaba muy poco con la gente del pueblo, básicamente de ‘hola y adiós’", explicó. Ventura confirmó que este hombre está empadronado en el pueblo. "Se compró una casa y se empadronó aquí, pero originariamente es de Castellón", prosiguió Ventura.

La revelación de que el joven era un peligroso neonazi, que según los investigadores tenía la disposición de planear atentados de corte supremacista blanco, ha caído como una bomba en Ayódar. "Esto es toda una novedad para el pueblo, no se lo cree nadie", indicó Ventura.

Paula, propietaria del Mesón La Torre, contó que sus clientes le explicaron que el detenido "estuvo en el bar alguna vez". "Pero yo no lo recuerdo", lamentó la hostelera. La operación se convirtió en el tema de conversación del día.

El líder, de Onda

Este martes se supo que el líder de la filial española de The Base es el detenido natural de Onda, David D. G., para quien se decretó prisión provisional y sin fianza por pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas. Parte de estas prácticas con armas se habrían realizado en Onda, según EFE.

David D.G. mantiene contacto directo con el líder internacional de The Base, según él mismo manifestó. Para el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, esto "demuestra su adhesión a los objetivos y fines" de la organización terrorista, como es la creación de células llamadas "unidades insurgentes", que, con encubrimiento y medidas de seguridad, realizan "ataques selectivos para desestabilizar los Estados".

El juez destaca que David D.G. es “conocedor” de que The Base es una entidad terrorista y que "asume y acepta" las consecuencias penales de su pertenencia, "lo cual no solo ha aceptado, sino que ha hecho como propio".