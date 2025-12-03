Los padres de la joven víctima de una agresión sexual grupal en Málaga: "Nuestra hija ha caído en una trampa"

Los padres de la joven de 18 años que sufrió una agresión sexual grupal el pasado 3 de octubre junto a una discoteca en Málaga, tras la que tres hombres han sido detenidos y enviados a prisión provisional, han considerado que su hija "ha caído en una trampa".Así lo han señalado en una carta abierta en la que muestran su apoyo a la víctima. En la misiva señalan: "Llamamos a los ciudadanos a pensar lo que pueden sentir unos padres cuando te llaman por la noche, para ir al hospital y a la policía, porque han violado a tu hija. Nuestra hija ha caído en una trampa, una trampa montada por tres individuos, una trampa con un 'modus operandi' bien definido", señalan.

Los padres de la joven también creen que los tres jóvenes ahora en prisión provisional --de 18 y 19 años, y dos de ellos con antecedentes por delitos de agresión sexual cuando eran menores-- van a intentar desacreditar la versión de su hija alegando que ella "estaba de acuerdo".

"¿Como una chica de 18 años puede estar de acuerdo en realizar las fantasías sexuales o más bien pulsiones animales de tres individuos que al parecer, no es su primera actuación?", se preguntan los padres en la carta.

Además, ponen de manifiesto que la Policía Nacional ha actuado en este suceso "de forma excepcional, tanto al nivel del trato como al nivel de la investigación"; y también señalan que el personal del hospital que ha realizado los exámenes "ha tenido un comportamiento humano y profesional".

En estado depresivo

"Solo queda la víctima, la victima que queremos proteger. Se encuentra en un estado de depresión con sécuelas muy importante a nivel psicológico. No puede hacer vida normal, tiene tratamiento médico y por supuesto psicológico. No queremos que estos hechos sean utilizados a fines partidarios. Queremos que por lo menos esto sirva para, que no le pase igual a otras chicas", señalan los padres.

En este punto, ponen de relieve y destacan la "valentía" de su hija por haber denunciado los hechos, "porque es un proceso muy difícil pero necesario". "Vamos a ayudarla y apoyarla en todo lo que podamos, esperando que pueda volver a una vida normal lo antes posible. Al final queremos justicia para nuestra hija, que no ha hecho nada mas que ser joven y encontrarse en un mal sitio y en un mal momento", concluyen.

Los hechos denunciados

Cabe recordar que los hechos sucedieron el 3 de octubre pasado, de madrugada, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña. Según la Policía, la víctima conoció a uno de sus agresores en una discoteca y en un momento de la noche, salió del local con el chico que acababa de conocer.

Seguidamente, se sumaron a la pareja, ya en la vía pública, otros dos varones, amigos del anterior. Siempre según su versión y la investigación, el grupo condujo a la víctima a un descampado donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas. Tras activarse el protocolo correspondiente, la perjudicada recibió asistencia sanitaria y luego denunció.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de una investigación que resultó ser "muy compleja". Las numerosas diligencias policiales practicadas, con reconstrucción de los hechos, la toma de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, entre otras, permitieron identificar a los supuestos responsables.

Los tres detenidos, en prisión provisional

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga ha ratificado este pasado martes, 2 de diciembre, la prisión provisional acordada la pasada semana para los tres detenidos por la presunta comisión de un delito de agresión sexual grupal a una joven de 18 años en un descampado de la capital malagueña.

El letrado de la víctima, Juan Ricardo Ruiz-Rey, explicó que la magistrada ha citado a los tres investigados, de 18 y 19 años, para ratificar o no la prisión acordada previamente por el Juzgado de Violencia número 3 de la capital, al que le correspondió decidir sobre situación personal de estos cuando fueron detenidos el pasado 27 de noviembre.

En ese primer auto, la magistrada tuvo en cuenta para decretar la prisión la declaración de la víctima, que contó los hechos "con total contundencia y verosimilitud" y un parte médico. Además, consideró que en este caso "existe riesgo de que cada uno de los investigados puedan cometer nuevos hechos delictivos y poner en peligro la integridad física de la víctima" y también peligro de fuga.

El abogado señaló que no ha sido necesario que la joven, que ha regresado a la provincia andaluza de donde es, vuelva a declarar ni a comparecer este martes y ha asegurado que "está hecha polvo, está mal". "La familia lo que quiere realmente es que esto no vuelva a suceder", según ha indicado.

Ha asegurado que los investigados declararon la primera vez "muy tranquilamente, como si tuvieran experiencia en estar en un juzgado". Tal y como recoge el primer auto, a dos de ellos "les constan antecedentes policiales por delitos de agresión sexual" cuando eran menores. "Declararon diciendo que eso es normal, que ella no dijo nada", ha lamentado.