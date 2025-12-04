Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas

Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid.

Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid. / EFE

EFE

Valladolid

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.

Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.

TEMAS

  1. El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
  2. El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
  3. El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
  4. Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
  5. Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
  6. El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
  7. 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
  8. La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón

Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Sellés revoluciona el XI!

Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Sellés revoluciona el XI!

Lambán recibe a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros en una emotiva reivindicación de su figura: "Mis nietas tendrán su legado"

Lambán recibe a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros en una emotiva reivindicación de su figura: "Mis nietas tendrán su legado"

El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos

El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos

El Gobierno de Aragón ampliará el personal de "entre 15 y 18 institutos" en las próximas semanas

El Gobierno de Aragón ampliará el personal de "entre 15 y 18 institutos" en las próximas semanas

La Guardia Civil y el Banco de España lo confirman: si te piden un pago en bitcoins por un vídeo sexual, es fraude

La Guardia Civil y el Banco de España lo confirman: si te piden un pago en bitcoins por un vídeo sexual, es fraude

En imágenes | La feria de artesanía estrena ubicación en Zaragoza

En imágenes | La feria de artesanía estrena ubicación en Zaragoza
Tracking Pixel Contents