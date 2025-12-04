Multa de 15.000 euros a la taberna de Córdoba que sirvió montaditos de pringá intoxicados

La Consejería de Sanidad ha desestimado el recurso presentado por la taberna La Sacristía de Córdoba, confirmando la multa de 15.000 euros impuesta al establecimiento hostelero por la intoxicación alimentaria, con montaditos de pringá, que afectó a más de 40 clientes en las últimas navidades.

Esta resolución llega tras el procedimiento sancionador abierto por el incidente registrado el pasado 4 de enero, cuando se celebraba la cabalgata de los Reyes Magos en la ciudad. De este modo, el pasado abril se conoció que la delegación territorial de Salud y Consumo había finalizado la investigación de los hechos, dando lugar al inicio de un procedimiento sancionador.

La resolución fue adoptada, finalmente, el pasado 1 de octubre e insta a La Sacristía al pago de una sanción de 15.000 euros. Con la desestimación del recurso de alzada presentado ante la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, finaliza la vía administrativa.

Agentes de Policía, junto a la taberna La Sacristía. / Manuel Murillo

"Deficiencias graves"

La intoxicación alimentaria provocada por los montaditos de esta taberna, ubicada en el barrio de Santa Marina, provocó un importante revuelo en Córdoba. El pasado mes de febrero, la subdirección de Protección de la Salud avanzó que los inspectores habían detectado "deficiencias graves", que podían suponer "un peligro para la salud" al estudiar lo acontecido en La Sacristía. Ante este resultado, los técnicos propusieron la "incoación de un procedimiento sancionador" al respecto.

Junto a otras consecuencias, la dirección general de Salud Pública anunció también en febrero la investigación de los hospitales de San Juan de Dios y de Cruz Roja en Córdoba por no informar de la existencia de personas intoxicadas con montaditos de pringá de esta taberna.

En un primer momento, el Gobierno regional informó de la existencia de 44 personas intoxicadas, aunque la asociación de consumidores Facua señaló que tenía conocimiento de otros 25 afectados que no habrían acudido a centros sanitarios. En el marco de este brote, falleció una mujer que había consumido los montaditos, pero según ha trascendido hasta el momento, no ha sido posible determinar la causa de la muerte.

La Fiscalía archiva el caso

Por otra parte, el pasado julio la Fiscalía provincial de Córdoba informó del archivo de las diligencias preprocesales civiles abiertas para conocer las circunstancias por las que se podría haber producido esta intoxicación y resolver qué procedimiento seguir. En este sentido, explicó que una vez recibida la información resolvió archivar las diligencias, teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía había incoado un expediente administrativo para conocer lo ocurrido, establecer responsabilidades y, llegado el caso, sanciones administrativas.

En aquel momento, el Ministerio Público recordó que el expediente se encontraba en "tramitación" y, todo ello, "sin perjuicio del ejercicio de las acciones que correspondan a las personas que pudieran haber resultado afectadas por el consumo de estos alimentos".