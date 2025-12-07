Detenido un hombre de 35 años por la muerte de una joven en Sevilla: se investiga como violencia machista

La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia machista la muerte vde una joven de 29 años en El Viso del Alcor después de que, en la noche del sábado 6 de diciembre, se recibiera un aviso por un incendio en una vivienda del municipio. Los equipos de emergencia acudieron al inmueble tras la llamada y, según relató el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, "desplazados al lugar, se verifica la existencia del cadáver de una mujer nacida en el año 95 en la que podría presentar signos de violencia por uso de arma blanca". El juzgado de guardia ha decretado el secreto de las actuaciones mientras continúan las diligencias para reconstruir lo ocurrido.

Los primeros indicios apuntan a la existencia de lesiones compatibles con arma blanca, aunque la investigación no descarta ninguna hipótesis. El subdelegado insistió en la necesidad de actuar con cautela: "Será la autopsia y la investigación las que determinen la causa de la muerte, es decir, si está vinculada a esos posibles signos de violencia o bien al propio incendio del que anteriormente hablábamos". Los especialistas de la Guardia Civil trabajan en paralelo para esclarecer tanto el origen del fuego como su relación -si la hubiera- con el fallecimiento de la joven.

En las horas posteriores al hallazgo, los agentes detuvieron a un hombre de 35 años, nacido en 1990, que, según las pesquisas iniciales, habría mantenido algún tipo de relación sentimental con la víctima. El subdelegado confirmó este extremo y añadió: "Hay una persona detenida, un hombre nacido en el año 1990 y con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental".

La víctima no estaba en VioGén pero él sí por una relación anterior

La víctima no estaba inscrita en el sistema VioGén. El detenido, sin embargo, sí constaría en el sistema por una relación anterior, sin vínculo aparente con la fallecida. A pesar de ello, y aunque todavía no se ha confirmado el móvil, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación como un posible asesinato machista. "Hay que ser extremadamente prudentes, pero se investiga como un posible asesinato machista", señaló el subdelegado.

El responsable del Gobierno en la provincia hizo además un llamamiento de prevención dirigido a posibles víctimas y a su entorno cercano: “Cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada, o cualquier persona de su entorno, debe acudir y formular las denuncias pertinentes ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Tres días de luto oficial en El Viso

En su perfil oficial en redes, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha expresado su pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados de la joven fallecida, un suceso que ha conmocionado al municipio. La corporación municipal ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos. Además, queda suspendido el concurso de Hogueritas previsto para este domingo como muestra de duelo y respeto.

La institución ha manifestado su condena firme ante los hechos y ha reiterado que permanece a disposición de las autoridades competentes mientras avanza la investigación. Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio este domingo, 7 de diciembre, a las 12:00 horas, en la puerta del Consistorio, en memoria de la víctima.