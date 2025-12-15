Cataluña
Interior cesará por acoso sexual al recién nombrado jefe la Policía Nacional en Lleida
Antonio Royo Subías fue declarado culpable y la sentencia le obligó a indemnizar económicamente a la agente por daños morales sufridos bajo su mando
Una condena judicial emitida contra él hace 20 años se ha convertido en la razón por la que el Ministerio del Interior hará efectivo el cese fulminante del comisario Antonio José Royo como jefe la Policía Nacional en Lleida, cargo al que le había promovido la Dirección General de Policía hace solo una semana.
El pasado día 9 tomaba posesión de la plaza este veterano al frente de una demarcación tranquila y en línea de salida de su vida activa, pues tiene 62 años, pero en la mencionada dirección general se ha recuperado un fallo judicial de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que no se tuvo en su momento en cuenta para su nombramiento, y que ahora impacta de lleno en el cargo hasta hacerlo "no idóneo", explican fuentes del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Con agravante
Royo, fue condenado como autor de un delito de acoso sexual sobre una subordinada siendo inspector jefe en la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios. La sentencia le obligó además a indemnizar económicamente a la agente por daños morales sufridos bajo su mando.
La sentencia consideró probado un acoso de un superior -lo cual es un agravante- sobre la agente policial, a la que le llegó a pedirle favores sexuales a cambio de un trato preferente en el trabajo o para evitar represalias en sentido contrario.
Un recurso del condenado ante el Supremo no prosperó. Al confirmarse la sentencia, se tuvo en cuenta además que el acoso no fue solo verbal, sino que medió también en al menos una ocasión un tocamiento en los glúteos de la víctima.
El cese del comisario Royo se hará efectivo este martes.
