En Tetuán
Detenido esta madrugada un joven por matar a su madre a puñaladas en su casa de Tetuán
La víctima, de 48 años, presentaba numerosas heridas de arma blanca en el cuello y la espalda
Héctor González
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Madrid a un joven de 22 años como presunto autor de la muerte de su madre, de 48 años, tras asestarle numerosas puñaladas por todo el cuerpo en su casa de Tetuán, según ha informado la Jefatura Superior de Madrid y han confirmado fuentes de Emergencias Madrid.
Los hechos han tenido lugar sobre las 0:45 horas a la altura del número 267 de la calle Bravo Murillo, en la entrada del domicilio familiar. Según el relato de los testigos, ambos regresaban discutiendo a casa cuando, ya en la entrada del edificio, el hijo habría empujado a la mujer antes de sacar un cuchillo y asestarle más de 50 puñaladas, principalmente en cuello y espalda, hasta causarle la muerte.
Tras recibir el aviso a través del CIMACC-091, varios indicativos policiales se desplazaron de inmediato al lugar. A su llegada, encontraron a la mujer "prácticamente exanguinada" y sin signos de vida, tal y como ha trasladado Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios tan solo pudieron constatar el fallecimiento.
Los agentes localizaron en el lugar al presunto responsable y procedieron a su detención por un delito de homicidio. Además de efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano, acudieron especialistas del DEVI de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.
En el momento del crimen no se encontraba en la vivienda el padrastro y pareja de la víctima. Fuentes policiales han indicado que el detenido padece una discapacidad intelectual del 30% y que se encontraba en tratamiento médico.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Un joven de 22 años, 'en estado crítico' al ser arrollado por un tren en la estación de Casetas
- Conmoción por el fallecimiento de Nicolás, el joven atropellado por un tren en Casetas: 'Estamos impactados
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- Teledeporte vuelve a emitir el 'Galacticazo', la final de la Copa del Rey del 2004 entre el Real Zaragoza y el Real Madrid: día y hora de emisión
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón