En el municipio de Mazarambroz
Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo
El hombre despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte e iba en dirección a Cádiz
EFE
Un hombre de 41 años ha fallecido este miércoles después de estrellarse con la avioneta en la que viajaba en la dehesa del Castañar, en Mazarambroz (Toledo).
Según ha informado a EFE el 112, el piloto despegó en la mañana de este miércoles del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) e iba en dirección a Cádiz.
A las 11:23 horas, se perdió el contacto con él, lo que movilizó a la Guardia Civil, Salvamento Aéreo, bomberos de Orgaz (Toledo) y personal del servicio de extinción de incendios de Castilla-La Mancha (Infocam).
Sobre las 14:00 horas, se ha hallado la avioneta destrozada en la dehesa y tras una intensa búsqueda, la Guardia Civil ha encontrado al piloto fallecido a las 17:30 horas.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Un joven de 22 años, 'en estado crítico' al ser arrollado por un tren en la estación de Casetas
- Conmoción por el fallecimiento de Nicolás, el joven atropellado por un tren en Casetas: 'Estamos impactados
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- Iñigo Eguaras, exjugador del Real Zaragoza: 'He echado mucho de menos al Zaragoza, jamás me hubiese ido de allí
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- Teledeporte vuelve a emitir el 'Galacticazo', la final de la Copa del Rey del 2004 entre el Real Zaragoza y el Real Madrid: día y hora de emisión
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones