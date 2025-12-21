En Cebolla
Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo
Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso
EFE
Toledo
Un hombre de 33 años ha muerto este domingo por heridas de arma blanca tras una reyerta ocurrida en el municipio de Cebolla (Toledo).
Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que sobre las 5:00 horas se ha recibido un aviso de que se estaba produciendo una reyerta entre varias personas y en la que un hombre de 33 años habría sufrido heridas por arma blanca.
Estas mismas fuentes han indicado que la víctima ha fallecido en el traslado al Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).
Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso y la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- Apuñalados dos menores tras una reyerta con machetes en Zaragoza
- La Policía investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Pignatelli (Zaragoza)
- En coma un vecino de Zaragoza tras recibir varios golpes con una barra de hierro en Delicias
- Detenidos siete jóvenes por una reyerta con machetes en Zaragoza
- El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
- El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
- Cierra una papelería en el centro de Zaragoza con 84 años de historia: “Una clienta nos dijo que somos una institución en el barrio"