Investigación
Muere tiroteado un hombre en plena calle en la localidad barcelonesa de Castelldefels
Los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores del crimen
EFE
Barcelona
Un hombre ha muerto tiroteado en la vía pública en Castelldefels (Barcelona), ante lo que los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor o autores.
Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, el tiroteo ha ocurrido en la calle Dr Fleming de Castelldefels poco después de las 16.00 horas de este lunes.
Los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo, con la ayuda de un helicóptero, para tratar de identificar y detener al autor o autores del crimen, cuyo móvil se investiga.
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- Adiós a la cartelera de los cines Palafox
- Bakis firma una obra de arte en Burgos y rescata un punto para el Real Zaragoza en el 92' (1-1)
- Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
- La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- El otro 'gran' Belén de Zaragoza: una joya 100% aragonesa en el corazón de un histórico edificio