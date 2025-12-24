Investigación
La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 48 años en una vivienda de Málaga
El fallecido fue encontrado sin vida en un domicilio de Nerja y la investigación espera ahora la autopsia para saber si su muerte está relacionada con la combustión de un brasero hallado en el inmueble
La Opinión
Un hombre de 48 años ha sido encontrado sin vida este martes por la noche en una vivienda de la localidad malagueña de Nerja.
El teléfono 112 recibió sobre las 21.30 horas una petición de asistencia sanitaria para un hombre que "no reaccionaba" en un domicilio de la céntrica calle San Francisco, por lo que activó a la Policía Local, Guardia Civil y efectivos sanitarios del 061.
A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, por lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.
Brasero en la vivienda
Fuentes próximas a la investigación han señalado que en la vivienda se halló un brasero, pero están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar si este recipiente guarda relación con el fallecimiento o la muerte se ha debido a otro motivo.
