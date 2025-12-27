En Infiesto
En libertad con cargos el hijo de la mujer fallecida en Asturias, al que se le imputa maltrato y atentado al personal sanitario
La causa del fallecimiento no es posible, de momento, conectarla directamente con el maltrato
El hombre detenido el día de Navidad al encontrar a su madre muerta en la vivienda en la que ambos residen en la localidad de Infiesto (Asturias), en Piloña, en el barrio del Orrín, ha sido puesto en libertad con cargos. Fue detenido como autor de un delito de abandono de las obligaciones familiares al convivir con el cadáver de su madre, así como por atentado a un agente de la autoridad, al haber agredido a los sanitarios que acudieron al domicilio.
La titular del Tribunal de Instancia de Cangas de Onis, ejerciendo como responsable del de Piloña, ha atendido en la sede de Infiesto la puesta en disposición del hombre detenido en relación con la muerte de su madre. Tras tomarle declaración, el Ministerio Fiscal no interesó prisión, por tanto, la jueza ha dictado un auto acordando libertad provisional con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes. En principio, y sin perjuicio de lo que se pueda ir avanzando en la instrucción, las diligencias judiciales se han abierto por maltrato doméstico y atentado a personal sanitario.
La causa del fallecimiento no es posible, de momento, conectarla directamente con el maltrato, pues el informe preliminar de autopsia refiere quedar pendiente de estudio.
La mujer presentaba indicios de abandono. Varios vecinos de Infiesto indicaron que madre e hijo no son originarios de la localidad, en la que llevaban viviendo relativamente poco tiempo.
A la mujer ahora fallecida no se la veía nunca por la calle, y todo indica que vivía encerrada en la vivienda. No así su hijo, al que los vecinos veían a menudo caminando por la avenida del Orrín.
Agresión a sanitarios
Al parecer, a la vivienda acudió una médica y una enfermera, sin ambulancia. Una vez allí, comprobaron que la mujer estaba muerta desde hacía varios días. Al comentárselo al hijo, éste se puso muy violento y comenzó a dar gritos y golpes, llegando a encerrar a la médica en la habitación.
No obstante, la enfermera pudo escapar de la vivienda y avisar a la Guardia Civil. En el edificio donde se produjeron los hechos se presentaron varias patrullas de la Benemérita, que consiguieron reducir al hijo, a las once de la noche.
