El detenido por el incendio mortal de Alicante amenazó a sus vecinos: “¡Lo vais a pagar muy caro!”

Tristeza y rabia. Mucha rabia. La localidad alicantina de Crevillent entera, más en concreto la familia y amigos de la joven fallecida y del herido grave de 33 años en el incendio de este lunes en una vivienda, así como todo el entorno de la plaza Al-Shafra, amanecían hoy "con una pena inmensa, imposible de describir con palabras” al conocer la muerte de Andrea, de sólo 25 años. Un suceso “que se veía venir, que se podía y se debía haber evitado”. Frases estas que repetían de buena mañana todos los vecinos, cogiéndose la cabeza. Incrédulos. Absolutamente rotos. Furiosos. Con lágrimas en los ojos. “Esta pareja era la que más había denunciado el infierno absoluto que hemos vivido en el último año con este individuo”.

Ese “individuo”, un crevillentino de 44 años, es el presunto autor del incendio y la Guardia Civil ha inspeccionado la casa incendiada en busca de pruebas que demuestren la intencionalidad del fuego. El arrestado es un drogodependiente muy conflictivo. Conocido en todo el pueblo por múltiples fechorías y al que en la noche de los hechos todos querían linchar. El hombre que la Guardia Civil se llevó detenido, pero no sólo para que el vecindario no lo apaleara. También por el propio fuego al sospechar que fue el pirómano que ha provocado una desgracia que rompe a cualquiera que la escuche, pero que es más profunda cuando estás más cerca -la plaza y el mismo municipio son un lugar donde todos se conocen-.

Investigación

Las diligencias del caso las lleva el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Pola e instruye el mismo la magistrada Iris Valero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche. El que va a ser acusado, probablemente de homicidio y de daños graves al herido, tenía varias denuncias por robos, violencia e incluso amenazas de muerte. Y más de una treintena ante la Policía Local. En torno a todo ello hay un silencio institucional absoluto. Las razones que se ofrecen: la investigación. Una investigación que sigue su curso sin publicitarse, pero a la que los vecinos están aportando varios datos clave. Uno de ellos, el testimonio de aquellos que el lunes por la tarde-noche escucharon dos explosiones. Una de ellas “exactamente antes de que este individuo cerrara de un golpe fuerte la puerta de su casa”, declara una vecina del edificio que prefiere no decir su nombre y que está convencida de que en ese momento ya había prendido el fuego. Ese mismo golpe también lo escuchó la joven Nerea Cánovas.

La alcaldesa de Crevillent convocó día de luto oficial en la villa / Áxel Álvarez

Ella estaba en casa, “tan normal, tan tranquilos y de repente escuchábamos un portazo, que es el portazo típico del vecino drogodependiente que tenemos bajo, porque su puerta está rota y es un ruido diferente. La pareja de mi madre miró por la mirilla y no vio nada, pero al abrir la puerta ya era todo humo negro, negro, negro… Cogimos tres trapos húmedos, intentamos bajar por la escalera o subir a la terraza, una de las dos opciones. No podíamos hacer nada”.

Atrapados

Nerea y su pareja, así como su madre y la pareja de su madre, se vieron atrapados “Más de 3 segundos en ese humo te dejaba inconsciente, nos tuvimos que volver a meter en casa y la única opción que nos quedaba era quedarnos en el balcón hasta que llegara alguien a a salvarnos. Afortunadamente lo consiguieron, pero pasamos un miedo impresionante”, narra. Una vez termina de exponer su vivencia, reflexiona sobre la causa.

“Este vecino es superproblemático. Tiene más de 30 denuncias por parte nuestra. Más de una vez nos ha amenazado de muerte, decir que iba a matarnos a todos. A una le amenazó con darle un navajazo. Tiene muchas denuncias. También tiene otra por quemar papeles en el portal, otro día se enchufó un camping gas en el rellano y la Policía Local o la Guardia Civil, no me acuerdo exactamente, cuando vinieron lo único que hicieron fue decirle que apagara el camping gas, que se lo metiera a su casa y que se portara bien”, señala indignada la joven.

Cerrajeros particulares

Añade que “siempre que vienen le abren la puerta con una radiografía porque el chico este se deja las llaves y llama a la Policía o a la Guardia Civil, cualquiera de las dos, como si fueran sus cerrajeros particulares. Hacía lo que le daba la gana, con todo total impunidad. La Guardia Civil y la Policía Local sabían perfectamente lo que teníamos en este edificio porque ya llamábamos de Plaza Al-Shafra y ya sabían quién era el problema. No hicieron nada, ni pidieron autorización para entrar a su casa o detenerlo. Tenía citaciones del Juzgado de Paz y las cartas ni las sabría”.

Esta joven considera que es “vergonzoso lo que ha pasado porque también los vecinos enviamos una solicitud al Ayuntamiento para pedir o ver qué podíamos hacer con este problema porque se veía venir de lejos que una cosa así podía pasar. Y el Ayuntamiento no respondió”.

Amenazas grabadas por una víctima

Nerea Cánovas advierte de que “algunos vecinos incluso grabaron sus amenazas de muerte. El vecino que está inconsciente en la UCI fue el que tiene todos los vídeos grabados. Y es una pena que tenga que fallecer una niña de 25 años para que se movilice la Policía y la Guardia Civil porque es que de verdad verdad que me parece vergonzoso lo que ha pasado. Es que esto se podría haber evitado. Se podría haber evitado porque se veía venir de lejos y no hicieron nada”.

Los vecinos aguardaban a acceder a sus viviendas mientras los agentes realizaban las investigaciones pertinentes en Crevillent / Áxel Álvarez

La rabia no sólo estaba presente en Nerea y su novio Juan Jiménez, que incidía en que “se veía venir. ¿Ahora qué?”. También en otros vecinos de la plaza. “A mí intentó entrar a robarme y se quedó colgando del tendedero. Ya podía haberse caído él”, señala otra moradora que incide en que “hemos pasado un año de miedo, de continuas juergas, gritos, jaleos, amenazas, lanzaba cosas por el balcón… Se ve que como tiene una paga, cuando cobraba se montaba la fiesta con más gente drogodependiente como él y cuando se le acababa el dinero pues se ponía a robar”.

Visto por vecinos

Otra vecina asegura que se cruzó con él el lunes por la tarde poco antes de ver las llamas. “Salía rápido, cojeando porque tenía una rodilla muy inflamada. Tenía la cara desencajada. Se le veía muy nervioso. A los pocos minutos escuché una explosión y me asomé al balcón. Ahí empezaba el humo y las primeras llamas. Como a los 15 minutos él volvió lamentándose porque su casa estaba quemándose”.

Los vecinos de la plaza Al-Shafra en Crevillent todavía no pueden creer lo sucedido y critican que lo han venido advirtiendo mucho tiempo / Áxel Álvarez

Aunque la Guardia Civil guarda silencio, todo parece indicar que este hombre, hijo de los propietarios del segundo piso, que en enero salió de prisión y que lleva “más de 20 años dando muchos problemas a sus padres, ahora en una residencia, y también a los vecinos”, va a ser acusado de homicidio. Los vecinos piensan que cuando escucharon el portazo ya había prendido el fuego que resultó mortal para la joven de 25 años y que tiene en la UCI del Hospital General de Elche, sedado y muy grave, a la pareja de la fallecida, de 33 años.

Algunos moradores del mismo edificio aseguraban a este diario que “la casa estaba llena de enseres y basura, y que no es la primera vez que quemaba algo y luego lo apagaba. No podíamos verlo porque lo hacía él solo en su casa, pero lo olíamos”. Todos piensan abiertamente que “ha cumplido sus amenazas”. Algunas grabadas en vídeo y en las que se le puede escuchar gritar a viva voz que “¡Lo vais a pagar muy caro!”. Esa grabación la hizo la pareja de la fallecida. Los vecinos ya se la han entregado a la Guardia Civil. “Esto nunca debería haber pasado. Alguien, los Cuerpos de Seguridad, el Ayuntamiento, Servicios Sociales… debía haber actuado”.

Miembros de la Corporación Municipal y de la Guardia Civil y la Policía Local encabezaban en Crevillent el minuto de silencio por el fallecimiento de la joven de 25 años en el incendio / Áxel Álvarez

Luto oficial

El Ayuntamiento de Crevillent decretaba este martes como día de luto oficial. El pueblo está consternado. La bandera municipal estaba a media asta en señal de luto. También se ha suspendido un acto de este 31 de diciembre, las Campanadas Australianas a las 12 del mediodía. Y se guardaba, sobre las 12 del mediodía, un minuto de silencio. A continuación la alcaldesa, Lourdes Aznar, que poco antes daba el pésame personalmente a los padres de la fallecida, ofrecía una breve declaración a los medios de comunicación: “Desde el Ayuntamiento, la Corporación Municipal queríamos expresar nuestras condolencias a los familiares de las personas afectadas, dar nuestro máximo apoyo a todas ellas y ahora mucha prudencia, nos han pedido prudencia y que respetemos las investigaciones que están haciéndose por parte de la Guardia Civil. El Ayuntamiento va a estar apoyando en todo momento en lo que haga la falta y lo que nos han insistido es que seamos muy prudentes ahora y que, por favor, no molestemos entre todos la labor que tiene que hacer ahora la Guardia Civil”.

Muestras de dolor en el minuto de silencio de este martes en Crevillent / Áxel Álvarez

Fuentes del gobierno municipal exponían a preguntas de este periódico que Servicios Sociales sí tenía conocimiento de la existencia de este problema, pero el vecino problemático “no se ha dejado ayudar nunca. Se negaba a que pudieran asistirle desde la Unidad de Dependencias, desde donde se ha intentado trabajar con él sin éxito”. Es lo único que se puede conocer de momento sobre los antecedentes del caso.

A media mañana, los vecinos desalojados -el edificio tiene seis viviendas- aún no habían podido entrar en sus casas. Hacia las 9.30 se hizo una inspección por parte de los arquitectos municipales, a la que se sumó la habitual de los Bomberos. Parece que no hay problemas estructurales y se podrá volver a habitar el edificio. Sobre las 11 llegaba un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil especializado en incendios. El inmueble seguía acordonado para favorecer los trabajos policiales.

Ahora, los investigadores presentarán ante la magistrada todas las pruebas que hayan podido recabar de la inspección ocular y de las declaraciones de los vecinos. ¿Lo esperado? Según fuentes municipales, "que el presunto autor del incendio sea ingresado en prisión".

Los vecinos de la plaza del médico crevillentino Al-Shafra están viviendo una terrible pesadilla estos días / Áxel Álvarez

El suceso

Los hechos ocurrieron el lunes hacia las siete y media de la tarde. Los vecinos alertaron del fuego en una vivienda de la plaza Al-Shafra. Era un segundo piso de un edificio de tres plantas. La Policía Local era la primera en llegar e intentar rescatar a los seis vecinos que quedaban dentro. Cuatro en una vivienda y dos en la otra. Ambos grupos en el tercero, donde el humo y las llamas subían con fuerza. Los Bomberos conseguían sacar a cuatro personas que aguardaban en el balcón. Las otras dos habían tratado de salir por sus medios y los efectivos de Bomberos los recogieron del suelo en la escalera. Eran los heridos graves por intoxicación al inhalar humo. El hombre, de 33 años, era recuperado en el lugar por los sanitarios. Estaba consciente cuando ingresaba en el Hospital General de Elche, donde ahora está sedado, en la UCI, muy grave. La mujer, de sólo 25 años, entraba en parada cardiorespiratoria una primera vez en el mismo lugar. Era recuperada por los miembros del SAMU que la trasladaban después al Hospital del Vinalopó, según el CICU, aunque la Guardia Civil señala que fue evacuada al Hospital General de Alicante. La joven, desafortunadamente, no pudo recuperarse y falleció posteriormente en el centro hospitalario.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron este martes el lugar del siniestro en Crevillent / Áxel Álvarez

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), se movilizaron una ambulancia de Soporte Vital Básico y dos SAMU. El equipo médico asistió a una joven de 25 años con parada cardiorrespiratoria y le practicaron reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización. El equipo consiguió recuperarla en dos ocasiones y llegó a ser trasladada a un centro hospitalario, en el que finalmente falleció.

La pareja fue rescatada por el interior del inmueble y llevaba un perro que se recuperó de la intoxicación por humo, según el Consorcio de Bomberos.

Los trabajos de extinción del incendio se prolongaron hasta las 1.21 horas, los efectivos policiales, deplegados en masa, tuvieron que desalojar de sus viviendas durante horas a unos 60 vecinos del edificio afectado y de otros colinadntes. La Guardia Civil continúa con sus pesquisas para aclarar las circunstancias del siniestro.