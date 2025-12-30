La niña valenciana que sobrevivió al naufragio en Indonesia ya está en España

La niña valenciana que sobrevivió al naufragio en Indonesia de un barco turístico ya está en España. Así lo ha confirmado hoy su familia, que ha emitido un nuevo comunicado en el que indica que el operativo de búsqueda de los tres desaparecidos -un adulto, Fernando Martín, y dos menores- "se prolongará entre tres y seis días más a partir de hoy" martes, 30 de diciembre.

La familia también ha señalado que el operativo de búsqueda no ha conseguido resultados positivos en las últimas horas después de que el lunes recuperasen el cuerpo de uno de los desaparecidos: una niña de 12 años, hija de la adulta que sobrevivió al naufragio junto a su hija pequeña, la menor que ya se encuentra en España. La madre permanece en Indonesia a la espera de que se localizen los cuerpos de los tres desaparecidos.

Se amplía el operativo de rescate

La familia, que ha vuelto a pedir "que se respete la intimidad de la niña y la de su entorno en estos momentos especialmente delicados", ha aprovechado la ocasión para expresar su "satisfacción por el incremento progresivo de los medios humanos y técnicos desplegados en el dispositivo" de búsqueda y rescate.

Asimismo, agradece "la implicación y colaboración no solo de las autoridades locales, sino también de los voluntarios y de las empresas e instituciones privadas de la zona, que están participando activamente en este operativo".

El dispositivo de rescate se ha ampliado este martes con más buceadores, equipamiento sonar y drones termales en su quinta jornada de búsqueda. Los barcos zarparon con las primeras luces, entre ellos el KN Puntadewal perteneciente a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (Basarnas), desde el puerto de Labuan Bajo, en la isla de Flores y desde donde se coordina parte de la misión.

"Esta mañana, el equipo de buceo profesional aumentó con respecto al día anterior, y está formado por tres unidades de rescate" entre efectivos de Basarnas y de la Policía y buceadores profesionales voluntarios, dijo en un comunicado el oficial que coordina la misión, Fathur Rahman.

Las imágenes del rescate y la búsqueda de desaparecidos en el naufragio de Indonesia / SAR Indonesia

Objetivo: encontrar el pecio

Los equipos encontraron un trozo de la embarcación naufragada hacia las 8:12 hora local (1:12 GMT), aunque no hay rastro aún de los tres españoles desaparecidos. Además de ampliar el número de efectivos desplegados, Rahman añadió que este martes se utilizó equipamiento sonar, así como drones con visión termal.

Los familiares de los desaparecidos acudieron al puerto para agradecer uno a uno el esfuerzo del equipo. "Hay que seguir buscando, tenemos que regresar a casa todos juntos", dijo la valenciana superviviente, madre de la víctima mortal encontrada el lunes.

La menor fue hallada el lunes por un pescador local, quien avisó a las autoridades, a 0,5 millas náuticas del lugar donde se sospecha que se hundió el navío turístico, cerca de la isla de Padar.

Localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

Para ello, la misión cuenta con un robot submarino de la Policía, aunque se enfrenta a duras condiciones climáticas y fuertes corrientes marinas, junto a la gran profundidad de la zona. De hecho, hoy se ha suspendido la navegación turística en la zona por el mal tiempo.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores.