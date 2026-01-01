Investigación
Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid
EP
Madrid
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio ocurrido en el barrio madrileño de Villaverde, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el madrileño distrito de Villaverde.
Tras una Inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.
- Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
- Jesé Rodríguez, jugador de Las Palmas: 'Mucha gente daba al Real Zaragoza por muerto y no lo está. Es un equipo histórico en España
- Atrapado un montañero en el valle de Bielsa tras un nuevo alud en el Pirineo
- Cambio de guion en Zaragoza: el PSOE advierte del peligro de unas cuentas que estaba dispuesto a apoyar
- Desaparece un menor de cuatro años en Zaragoza
- Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
- La felicidad de Carlos Cantero tras el triunfo del Casademont: «Sabíamos qué teníamos que hacer, cómo y cuándo»
- Zaragoza sube el precio del Bizi: esto costarán los abonos y los viajes en 2026