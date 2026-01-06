Investigación
Hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso de Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional investiga si el hombre mató a su mujer y se suicidó
Carlota Barcala
La Policía Nacional investiga el hallazgo de dos cadáveres con signos de violencia en el interior de una vivienda en la calle Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria, la mañana de Reyes. Los cuerpos sin vida corresponden a un matrimonio.
Según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, el hijo de la pareja dio la voz de alarma esta madrugada y denunció la desaparición de su madre al no tener noticias de ella. Esta mañana, se han desplazado al domicilio efectivos de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.
Los fallecidos, según la información a la que ha tenido acceso este diario, son una pareja de origen filipino residente en la capital grancanaria. El Grupo de Homicidios y la Policía Científica, a cargo de la investigación, han acordonado la vivienda en busca de pruebas para esclarecer los hechos. Aunque todas las hipótesis permanecen abiertas, la primera teoría que se baraja es que presuntamente el individuo mató a su mujer y se quitó vida. De confirmarse este extremo, sería el primer asesinato del año en Canarias y, por tanto, el primer crimen machista de 2026 en las Islas. Habida cuenta de lo prematuro de la investigación, en el momento de escribir estas líneas no se descarta ninguna otra hipótesis.
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
- El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
- Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor
- Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido