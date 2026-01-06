Investigación
Detenido en Bilbao por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con un cuchillo
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial
EP
La Ertzaintza ha detenido este martes en Bilbao a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en el interior del domicilio de esta, al cual habría accedido sorprendiéndola escondido en su portal y metiéndola en casa a la fuerza.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las nueve de esta mañana, un ciudadano ha requerido la presencia de la Ertzaintza debido a que una mujer habría salido de su domicilio solicitando ayuda.
Al parecer, cuando volvía a su casa, su expareja, que se encontraba escondido en el portal, la ha sorprendido por la espalda agarrándola del pelo y la ha obligado a introducirse dentro del domicilio. Una vez allí, tras amenazarla con un cuchillo, la ha agredido sexualmente y le ha ocasionado diversas lesiones. En un momento dado, la víctima ha conseguido salir de la casa para pedir auxilio.
La víctima ha proporcionado la descripción del agresor a los agentes y lo han encontrado minutos después en una céntrica calle de Bilbao. Tras identificarle, lo han detenido por un delito de agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.
El arrestado, un hombre de 40 años, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición judicial. La víctima, por su parte, ha sido asistida por la Ertzaintza y trasladada al hospital.
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
- El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
- Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor
- Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido