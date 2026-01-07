Un conductor es trasladado al hospital tras un accidente de tráfico en Zaragoza
El percance, de carácter leve, se ha producido en la avenida de Gómez Laguna de Zaragoza en torno a las once de la mañana de este miércoles. La circulación no se ha visto afectada
Un accidente de circulación ocurrido sobre las 10.50 horas de este miércoles, 7 de enero, en la avenida Gómez Laguna de Zaragoza se ha saldado con un conductor trasladado al hospital tras sufrir un traumatismo leve en una pierna. El siniestro ha implicado a dos vehículos, que han resultado afectados por el golpe, aunque, según han informado fuentes de la Policía Local, el suceso no ha revestido gravedad.
Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia, cuyo personal sanitario ha realizado una primera atención a la persona herida antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva. Por su parte, la Policía Local se ha hecho cargo de la gestión del parte amistoso entre los conductores implicados y ha regulado la circulación en la zona, que apenas se ha visto alterada a consecuencia del accidente.
