Dos muertos en sendos incendios en pisos de Barcelona y Tarragona

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso de un incendio de vivienda a las 21.55 horas en la calle de Uva, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). A la llegada de los bomberos, que han desplazado 8 dotaciones (dos vehículos ligeros de coordinación y mando, la autoescalera y tres camiones de agua) con 14 efectivos, el incendio estaba totalmente desarrollado en un edificio de planta baja y seis pisos de altura, con cuatro viviendas por rellano.

Una vez han acceido a la vivienda siniestrada y extinguido el fuego, han localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 77 años. A consecuencia del fuego, que ha quemado completamente una habitación de uno de los pisos de la quinta planta, ocho personas han sido atendidas por el SEM (Sistema de Emergencias Médicas), que han activado 7 unidades y un equipo de psicólogos: una persona ha sido evacuada en estado leve y el resto han sido atendidos sin ser necesario su traslado al Hospital de Bellvitge.

El arquitecto municipal ha llevado a cabo la valoración estructural, mientras que los servicios sociales del Ayuntamiento se han hecho cargo de la atención y realojamiento de las personas que no han podido regresar a sus viviendas.

Hasta el lugar se desplazaron también 8 patrullas de los Mossos d'Esquadra que se hicieron cargo de las diligencias judiciales y de la investigación de las causas del incendio.

Fuego en edificio plurifamiliar

Los Bombers de la Generalitat han sido alertados, a las 01.31 horas, de un incendio de vivienda en la calle de Horts, en Constantí (Tarragona), en un edificio plurifamiliar de planta baja más seis alturas con un piso por rellano. Hasta el lugar se han desplazado 28 efectivos con 10 dotaciones: tres vehículos ligeros de coordinación y mando, dos autoescaleras y cinco camiones de agua.

El fuego ha quemado una vivienda de la cuarta planta y ha propagado, por fachada, hasta la vivienda de arriba. Durante las labores de extinción e investigación, los efectivos han localizado sin vida a un hombre de 54 años en el interior del inmueble siniestrado.

Los Bomberos han evacuado a dos personas de la quinta planta y han llevadi a cabo la extracción por fachada de otras dos personas de la terraza del ático mediante maniobras de rescate con la autoescalera. El resto de vecinos, la mayoría se habían confinado con seguridad en sus viviendas.

Una vez extinguido el incendio, y tras realizar las labores de ventilación en el piso y en la escalera, revisaron todo el bloque, que no quedó afectado estructuralmente, permitiendo el acceso del vecindario del resto de pisos. En este servicio han trabajado 7 ambulancias del SEM que han atendido a cuatro personas: dos en estado leve que han sido evacuadas al Hospital Joan XXIII y otras dos que no han requerido traslado.

Incendio en Castelldefels

A las 03.43 horas los bomberos han recibido una alerta de otro incendio en la calle Major de Castelldefels. Se han activado 4 dotaciones (un vehículo ligero de mando, dos camiones de agua y la autoescalera) con 11 efectivos. A la llegada de los efectivos han visto salir humo de un piso de la segunda planta, de un edificio de planta baja y tres alturas, con varias personas confinadas en el balcón del segundo piso.

Del interior del piso siniestrado se han evacuado a dos personas, que han sido atendidas por el SEM, y también a un perro al que se le ha administrado oxígeno. El fuego ha quemado la cocina de un piso de la primera planta y el resto de la vivienda ha quedado afectada por temperatura y humo, así como la caja de la escalera, por donde el humo se había colado y afectado al piso de la segunda planta.

Los vecinos de los bajos y las personas del segundo piso han podido regresar a casa mientras que desde Policía Local y Servicios Sociales del ayuntamiento se han hecho cargo del realojo de la familia del piso siniestrado que no podrá devolver hasta que no se realicen labores de saneamiento. El SEM, que ha activado 5 ambulancias, ha asistido a 6 personas, de las cuales 2 han sido trasladadas, en estado leve al Hospital de Sant Boi.