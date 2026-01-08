Amplían hasta el viernes a mediodía la búsqueda del menor desaparecido tras el naufragio de Indonesia

Las autoridades de Indonesia han anunciado este jueves que la búsqueda del niño de diez años desaparecido en el país tras el naufragio de un barco turístico el 26 de diciembre continuará, al menos, un día más. En concreto, hasta el viernes a mediodía. La noticia llega dos días después de que los efectivos recuperaran este martes el cuerpo de una tercera víctima que, según ha confirmado la familia, es Mateo, el hijo de nueve años de Fernando Martín.

La ampliación se ha decidido porque aún quedan áreas por rastrear, aunque el argumento central para suspender la búsqueda es, por un lado, el mal estado de la mar desde hace un par de días, con una alerta meteorológica en la zona por lluvias fuertes, y, por otro lado, la falta de resultados en 48 horas. Aún así, la presión mediática y diplomática están siendo claves para que las autoridades locales vayan ampliando los rastreos de día en día.

El puerto, cerrado hasta el día 13

El anuncio llega un día después de la manifestación vivida en el pintoresco puerto de Marina Port, el punto de salida más habitual de los barcos turísticos que llevan al parque de la isla de Komodo, en la que decenas de personas protestaban por el cierre de los muelles por el daño a la economía local. Las autoridades locales han decretado el cierre de las instalaciones portuarias hasta el día 13, argumentado la alerta meteorológica.

La ausencia de tránsito de embarcaciones turísticas en ese tramo está siendo clave para llevar a cabo las tareas sin interferencias, por lo que en el mejor de los escenarios, la búsqueda podría estar pensada hasta ese día, algo que ninguna fuente oficial ha confirmado, ya que, como se ha dicho, las ampliaciones se deciden día a día.

De hecho, de momento a la familia solo se le ha garantizado que la búsqueda se extenderá durante 24 horas más, hasta el viernes. Así, en función de los resultados que arroje la investigación al finalizar la jornada, las autoridades se volverán a reunir para analizarlos y decidir el siguiente paso. Ese está siendo el protocolo hasta ahora, según apuntaba el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (Basarnas) y responsable de la misión, Fathur Rahman, en una rueda de prensa el miércoles en la que detallaba que este jueves "centraremos nuestros esfuerzos de búsqueda en las islas de la zona de Labuan Bajo, específicamente Komodo, Padar y Rinca".

La petición de la familia

Los familiares de los afectados han celebrado esta nueva prórroga, la cuarta desde que se produjo el accidente náutico, aunque han rogado a las autoridades que la búsqueda se mantenga hasta encontrar a Quique, "el último de nuestros seres querido, aún desaparecido". En un comunicado remitido a la prensa tras confirmarse que el cuerpo encontrado este martes es el de Mateo Martín, la familia agradecía "el gran esfuerzo" que están realizando tanto el gobierno de Indonesia como el cuerpo diplomático español, a los que ha solicitado que mantengan el esfuerzo.

"Poder tener a todos nuestros allegados con nosotros es el único y lícito consuelo que podemos tener en una tragedia de estas características. Es nuestro firme propósito que así sea", han remarcado. Y han insistido: "no volveremos a España sin los cuatro, todos juntos".

Día 13 sin resultados

Este jueves los equipos de rescate han retomado la misión con todos los esfuerzos centrados en un único objetivo: localizar a Quique, la última víctima del naufragio. A pesar del amplio dispositivo desplegado este miércoles, con 168 efectivos rastreando las aguas del estrecho de Padar y una estrategia "perfeccionada" para no dejar ninguna zona potencial sin examinar, según informaba el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere, Fathur Rahman, el día 14 de búsqueda ha finalizado sin que se haya producido ningún hallazgo. Los trabajos de rastreo se han centrado en una zona próxima a la playa de Pede, el lugar donde este martes dos pescadores locales se encontraron el casco del KM Putri Sakinah , en cuyo interior estaba el cuerpo del niño de nueve años.

Desde el primer momento tanto las autoridades locales como los propios familiares tenían la seria sospecha de que se trataba del pequeño de nueve años. Este miércoles, los resultados de las pruebas forenses practicadas por un equipo médico forense de la Policía Nacional de Indonesia han confirmado que se trata del hijo de Martín, según ha informado el diario local The Hey Bali News . Fuentes policiales de la investigación, en declaraciones al mismo medio, indicaron que la identificación se ha llevado a cabo mediante pruebas odontológicas al no poder determinarse a través de huellas dactilares. Así, los resultados de las piezas examinadas han determinado que corresponden a la dentadura del niño.

Cronología del hallazgo

Asimismo, las autoridades locales han ofrecido nuevos detalles sobre cómo se produjo el hallazgo del menor. Según ha relatado el portavoz de la Policía de Nusa Tenggara Occidental, Kombes Pol Henry Novika Chanda, las alarmas saltaron sobre las 13.00 de la tarde, hora local, cuando dos pescadores locales encontraron a la deriva flotando en el agua un trozo del casco del barco. Ante la sospecha que pudiera tratarse de la embarcación en la que viajaba la familia valenciana, remolcaron los restos hasta la orilla de la playa de Pede con la ayuda de otros pescadores a los que reclutaron.

"Al llegar a la playa -detalla el portavoz en un comunicado- los pescadores abrieron los restos del barco y encontraron un cuerpo". Así, contactaron con el equipo de búsqueda y rescate, que sobre las 14.00 horas partió hasta el lugar para proceder a la evacuación. Sobre las 18.10 horas de la tarde, los restos del pequeño de nueve años llegaban al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina la operación, a bordo del KN Puntadewa, uno de los buques del Basarnas. El cuerpo fue trasladado directamente al Hospital General Komodo, para su identificación forense. Este miércoles se conocían los resultados que confirmaban que la víctima encontrada era el hijo de Fernando Martín Carreras.