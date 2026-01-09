En Ciempozuelos
Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Madrid
EFE
Un hombre de 56 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda registrado en el municipio madrileño de Ciempozuelos.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a la llegada de los bomberos el fuego se encontraba muy desarrollado y el humo afectaba a toda la casa.
Como ha precisado el jefe superior de Bomberos, Agustín Rodríguez, los efectivos rescataron inconsciente en la primera planta del inmueble al varón, que presentaba una grave inhalación de humo.
El jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane, ha indicado que a la una de la madrugada recibieron el aviso de que había un incendio en una vivienda ubicada en la calle Estrella de Ciempozuelos.
Después de que los bomberos extrajeran de la vivienda al hombre, los sanitarios comprobaron que sufría una parada cardiorespiratoria y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos.
A pesar de ello, finalmente confirmaron el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio.
- El Real Zaragoza ya no tiene excedido el límite salarial y negocia con Gomes para seguir con ficha del filial
- El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
- Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
- La asociación que promueve el heavy en Zaragoza se apunta otro tanto con un concierto de primer nivel
- ¿Cuál es el objetivo 'sacrificado' por el Real Zaragoza en el mercado de enero?
- Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
- Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
- El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo