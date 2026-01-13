"¿Te puedo enseñar una foto de un labio que le puse ácido hialurónico?... Tiene bultitos. Me gustaría saber tu opinión y consejos". Una de las directoras de clínicas estéticas investigadas por la red ilegal de aumento de labios investigada por la Guardia Civil y desvelada por el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, consultaba con ChatGPT cómo debía reaccionar ante los problemas que sufría una paciente. La mujer no es médico, como el resto de las implicadas, y no puede hacer esos tratamientos legalmente.

Los informes de la Guardia Civil refieren "el gran volumen de consultas realizadas" a la inteligencia artificial para resolver diferentes problemas con las pacientes. "Estoy agobiada. El martes voy a hacerle un masaje fuerte (a la paciente) ¿Cómo se lo hago?", pregunta a ChatGPT la dueña de la clínica.

"Tranquila. Se puede corregir"

La inteligencia artificial se muestra comprensiva con ella: "Entiendo totalmente que estés agobiada. Es normal sentir presión cuando quieres que todo salga perfecto, pero ¡tranquila!. Si no hay dolor ni signos de infección esto se puede corregir y estás a tiempo", le respondió.

La investigación ha destapado además que las implicadas, propietarias de clínicas estéticas en Madrid, Marbella y Pamplona, tampoco tendrían conocimientos ni medios para reaccionar adecuadamente cuando el tratamiento generaba problemas en algunas mujeres. Dos de las responsables de la clínica de Pamplona están citadas a declarar como investigadas ante la juez el 14 de enero.

"Es totalmente ilegal"

Algunas integrantes de ese grupo sabían que no era legal lo que estaban haciendo. Una de ellas advierte a la dueña de la clínica de Pamplona después de que promocionara las técnicas colgando una imagen en redes sociales: "Cariño, ten cuidado con enseñar el producto de ácido hialurónico, es totalmente ilegal que usemos Revolax o cualquier otro que sea de uso médico"”.

Además, la documentación del caso revela que en ocasiones compraron el ácido hialurónico a través de las plataformas chinas AliExpress y Alibaba. Después de que una paciente tuviera problemas con el ácido y la reacción que le generó en sus labios, una de las implicadas pide consejo a otra porque está agobiada. Su amiga le responde: "Es muy en serio, no puedes comprar ácido de Aliexpress nunca, jamás y nunca, nunca… Mira cómo se quedaron (los labios de la paciente), es del ácido entonces, no es ninguna reacción alérgica ni nada. Es el ácido, que no es bueno, lo tienes que quitar, pero no sé si lo puedes quitar tú, porque se ve así porque no es un ácido puro".

La Guardia Civil concluye que la dueña de la clínica de Pamplona "compra el ácido hialurónico en tiendas de AliExpress y Alibaba, que se encuentran en el extranjero sin ningún tipo de control ni supervisión" sanitaria.

"El carro prohibido" de una de las clínicas con el producto ilegal, en una imagen del atestado de la Guardia Civil. / SUCESOS

Algunas integrantes de la trama reutilizaban el ácido hialurónico sobrante y conservaban algunos viales, ya abiertos, fuera de la nevera, una "maniobra prohibida", según la Guardia Civil, porque "una vez abierto, el envase pierde la esterilidad, de forma que no se garantiza que el producto esté en óptimas condiciones para su uso en el organismo".

Nerviosa ante una posible inspección de sanidad, la dueña de la clínica de Pamplona confiesa a una amiga que "quiero esconder todo… por si acaso". Poco después, le envía una fotografía de un carro y le dice: "estaba poniendo en un carro todo lo prohibido y ahora se llama el carro prohibido". En la imagen, que consta en el atestado de la Guardia Civil y se reproduce en este reportaje, se advierten varias cajas del ácido hialurónico (revolax) que no pueden utilizar.