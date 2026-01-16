Investigación de los Mossos
Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación tras conocer el relato de la mujer
Eduard Font Badia
Los Mossos d'Esquadra están investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual de un grupo de hombres a una mujer en la madrugada del día 9 al 10 de enero en Navàs (Barcelona). La policía ha interrogado a los presuntos implicados y mantiene el caso abierto con el objetivo de recabar el mayor volumen de información posible.
El relato de la mujer ha sido el desencadenante de las diligencias. Según ella, sufrió una agresión de carácter sexual en esta población de la comarca del Bages,a 25 kilómetros de Manresa (Barcelona). Al conocer la identidad de los hombres, los Mossos quisieron escuchar su versión de los hechos. Aunque la investigación sigue su curso, no consta que se haya practicado ninguna detención.
Los agentes están actuando con la máxima prudencia y aplicando todas las garantías para respetar los derechos de las personas que presuntamente vivieron este episodio. Como es habitual en estas situaciones, los Mossos recopilarán todas las pruebas posibles para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía
- De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones