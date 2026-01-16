Detenida por segunda vez en Burgos una falsa doctora y su hijo por estafar con tratamientos médicos inventados

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez en Burgos a una mujer que ejercía como falsa médica, a su hijo y a la expareja de la presunta estafadora por recetar sin licencia y prescribir terapias inexistentes a personas con problemas físicos o psicológicos, ha informado la Guardia Civil.

Los arrestos se produjeron el pasado 16 de enero en el marco de la segunda fase de la operación Adabur, que ha permitido descubrir al menos seis nuevos perjudicados por tratamientos médicos fraudulentos, elevando a diez el número de víctimas identificadas hasta el momento solo en este ámbito. La investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan más afectados.

Madre e hijo ya habían sido detenidos a mediados del año pasado por hechos similares. Según la investigación, la estafa era su principal medio de vida desde hace años y se extendía también a la venta fraudulenta de perros y a actividades relacionadas con la veterinaria.

La mujer, sin titulación oficial en Medicina, se hacía pasar por especialista en neurología, neurocirugía y neurofisiología clínica. En algunas ocasiones aportaba un supuesto número de colegiado de una asociación médica estadounidense, aunque nunca pudo acreditarlo documentalmente. Era ella quien establecía el primer contacto con las víctimas, aprovechando situaciones de especial vulnerabilidad física o mental.

A los pacientes les ofrecía terapias medicinales y manuales supuestamente personalizadas, con precios elevados. Además, trataba de integrarse en su entorno más cercano para obtener información personal que posteriormente utilizaba en su propio beneficio.

El hijo y la expareja colaboraban activamente en la preparación de las dosis y en su envío. El hijo era, además, quien recibía los pagos por los tratamientos, ingresados en una cuenta bancaria a su nombre.

Las seis nuevas víctimas por tratamientos médicos detectadas en esta segunda fase residen en Alicante, Asturias, Burgos, Gipuzkoa (dos personas) y Valencia. A ellas se suman otros cuatro perjudicados: dos por la venta de perros que nunca llegaron a recibir y por daños y deudas en viviendas alquiladas, y otros dos correspondientes a una clínica veterinaria y a un veterinario colegiado.

En este último caso, los investigadores han constatado impagos de tratamientos, falsificación de recetas y suplantación de identidad profesional.

El análisis de la cuenta bancaria controlada por el hijo ha revelado ingresos por transferencias que rozan los 285.000 euros en los últimos siete años. Ninguno de los detenidos consta con actividad laboral conocida ni con ingresos legales.

Recetas falsificadas

Solo el dinero obtenido por los tratamientos médicos fraudulentos supera los 48.400 euros, aunque la cifra total estafada se sitúa en torno a los 177.000 euros, según los datos recopilados hasta ahora.

La investigación ha permitido descubrir el uso sistemático de pseudónimos como “Hada”, “Celia” o “Israel” para ocultar su identidad y reforzar el engaño. Con esos nombres, la falsa médica habría falsificado recetas desde al menos 2015 para obtener antibióticos, colirios, antiinflamatorios y vacunas.

Las tres personas han sido detenidas como presuntas autoras de delitos de estafa, intrusismo profesional, contra la salud pública, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La operación ha sido desarrollada por el área de investigación del puesto principal Alfoz de Burgos, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos, al que ya se han remitido las diligencias.