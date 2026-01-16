Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI un fugitivo español de la lista de los 10 más buscados

La Policía Nacional ha informado de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos y buscados de todo el país. Se trata de Juan Herrera Guerrero, vecino de Puente Genil, que llevaba más de 20 años delinquiendo y al que se le acusa entre otras cosas de corrupción de menores y extorsión. Estaba incluido en la lista de los 10 más buscados de todo el país. Con su detención, la Policía Nacional ya ha dado con cuatro de ellos.

Herrera se sabía perseguido y por ello huyó del país trazando una ruta por varias naciones para dificultar su búsqueda. Ahora ha sido localizado en Managua, la capital de Nicaragua, gracias a la cooperación internacional; en la operación ha intervenido incluso el FBI de Estados Unidos, según informa la Policía Nacional en su propia web. Las autoridades nicaragüenses lo han detenido por su situación irregular en aquel país.

El ahora detenido inició su trayectoria delictiva en el año 2003 acumulando, desde entonces, un amplio historial de antecedentes por diversos delitos. En el año 2010 simuló, presuntamente, ser agente de la autoridad y, junto a otro hombre, retuvieron en la vía pública a tres menores de edad a las que realizaron tocamientos de índole sexual con el pretexto de realizar supuestos cacheos de seguridad.

Asimismo, a Juan Herrero Guerrero se le atribuye el presunto liderazgo de una red de sextorsion relacionada con hechos de índole sexual con menores. Ante el riesgo de fuga, se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.

Operación internacional

La cooperación internacional ha sido determinante para la localización y detención del prófugo. Inicialmente la Policía Nacional contó con el apoyo de las autoridades estadounidenses, concretamente de la Agregaduría del FBI en España, que permitió situarlo en una primera fase en Guatemala.

Posteriormente, a través de la intermediación de la Consejería de Interior de España para Centroamérica, y con la colaboración de los enlaces de fugitivos de Guatemala y Honduras, se realizaron controles fronterizos que permitieron ubicar finalmente al objetivo en Nicaragua.

Actualmente, el detenido se encuentra internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua. La Policía Nacional no informa en su comunicado sobre una posible extradición. España cuenta con tratado de extradición con Nicaragua desde el año 1997, tal como publicó en su día el BOE.

Ficha policial con el anuncio de la detención de Juan Herrera. / CÓRDOBA

Perfil del detenido: "monje" y "vidente"

Juan Herrera nació en una familia modesta del municipio cordobés. Su madre -con quien solía vérsele con frecuencia en su juventud- falleció hace años. Según algunos de sus vecinos, es uno de tres hermanos, todos varones.

Durante los años en los que su presencia era habitual en la localidad, su figura llamaba la atención. Vestía de forma estrafalaria: túnicas oscuras, colgantes vistosos, gafas grandes, prendas de aire teatral. Caminaba con una mezcla de solemnidad y misterio que alimentó sobrenombres como “el monje”, “el vidente” o “el iluminado”, dependiendo de quién hablara.

Llevaba más de una década desaparecido de Puente Genil. Su salto a la fama nacional se produjo de manera inesperada, cuando apareció en el programa First Dates, donde se presentó como vidente, con un atuendo llamativo y un discurso místico que provocó un gran revuelo en redes sociales. Aquel episodio lo convirtió en personaje mediático efímero... hasta que su nombre volvió a aparecer en el panorama público por motivos muy distintos.