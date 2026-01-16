La Policía insta a la jueza a que investigue al anestesista de la operación del cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia

La Policía Nacional ha remitido a la jueza que se ocupa de la instrucción del caso del cirujano detenido y encarcelado por, presuntamente, violar en Murcia a una paciente sedada un informe en el que insta a que se investigue al anestesista presente en la operación, un profesional que no se encontraba en el quirófano en el momento de los hechos que se investigan.

Tal y como apuntaron fuentes judiciales y sanitarias, el protocolo manda que haya un anestesista por intervención, por quirófano, y este profesional no puede salir del quirófano durante todo lo que dure la operación. El día de los hechos, en el hospital privado en el que se produjeron los hechos, había tres operaciones a la vez y únicamente dos anestesistas, tal y como declararon varias enfermeras.

Por tanto, el anestesista que tendría que haber estado todo el tiempo en el quirófano en el que el doctor presuntamente violó a la mujer no se encontraba en ese momento ahí, lo cual la Justicia investigará si favoreció, supuestamente, la comisión de los hechos.

Aún no ha declarado

Los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, encargados de las pesquisas policiales, dieron cuenta a la jueza de Molina de Segura de la situación del anestesista. Ahora ha de ser la autoridad judicial la que decidirá si cita a este profesional en calidad de testigo o considera que puede tener algún tipo de responsabilidad civil, que podrían también reclamar, conforme avanza el procedimiento judicial, las víctimas.

Fuentes judiciales apuntaron que el anestesista no ha declarado, de momento, ni ante la Policía ni ante el juzgado, puesto que, al no hallarse en el quirófano, no vio nada.

Por otro lado, dos mujeres, pacientes del mismo individuo, declaran que sintieron dolor en la vagina después de que este médico les hiciese una liposucción y que el doctor les dijo que eso era normal.

Una enfermera que operaba habitualmente con este facultativo afirmó que casualmente, en las intervenciones de estas dos pacientes, el doctor cambió la camilla de posición de tal modo que estuviese lejos de la puerta y pudiese controlar la entrada de la gente al quirófano, con la excusa de que era mejor así para las enfermeras.

La sanitaria testificó que, en los dos casos, detectó los "movimientos pélvicos" del sujeto, que entonces no se le pasó por la cabeza que pudiese estar perpetrando, presuntamente, una agresión sexual, pero sí sospechó que lo que estaba pasando no era normal.

"Las víctimas no podrían sospechar nunca haber sido víctimas de agresión sexual, porque se encuentran ante un profesional de la medicina, al que encomiendan su vida y su salud, no pudiendo nunca pensar que pueda atentar contra su integridad moral y sexual", explicaron en su momento los expertos a la jueza.