Agresión sexual
La mujer que denunció una violación en grupo en Navàs (Barcelona) asegura que la grabaron con un móvil
La policía mantiene abierta la investigación y ya ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la declaración de testigos
Eduard Font Badia | R. Tortosa
La mujer de Navàs (Barcelona) que acusa a un grupo de cuatro hombres de este municipio de una agresión sexual, así como el entorno de la denunciante, afirman que fue grabada con un teléfono móvil mientras cometieron las acciones en contra de su voluntad.
Este es uno de los extremos que los Mossos d’Esquadra y el juzgado de instrucción encargado del caso deberán esclarecer en los próximos días. De momento, tras la declaración de la mujer y el interrogatorio de los vecinos de Navàs, la investigación sobre el suceso, ocurrido en la madrugada del 10 de enero, se mantiene abierta.
Así, ya se ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la comparecencia de testigos que ayuden a esclarecer los hechos. Según la versión de la denunciante y de alguna otra persona cercana, el episodio de la presunta violación colectiva se produjo en un domicilio de Navàs que no es propiedad de ninguno de los implicados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza
- Al menos ocho denuncias por agresión sexual en la guardería Waldorf Munay de Zaragoza
- La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización
- Piden ayuda para encontrar a un vecino de Cosuenda desaparecido desde este miércoles
- El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la comunidad de vecinos puede entrar legalmente en tu casa
- Muere un hombre de 79 años tras un fatal accidente con una excavadora en Jaca (Huesca)
- ¿Qué está pasando con la noria de Zaragoza?: “Los primeros interesados en acabar somos nosotros”