Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Óscar Puente: "Los vagones del tren Iryo impactaron contra dos del de Renfe, que salieron despedidos"

Navarra ofrece sus recursos para atender a las víctimas del accidente ferroviario

Navarra ha puesto a disposición del Estado y de la Junta de Andalucía los recursos que sean necesarios para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Así lo ha anunciado en la red social X la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, quien asegura estar "estremecida" por las noticias que están llegando tras el accidente ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

"Mis pensamientos con las víctimas, heridos y familiares", subraya la presidenta navarra en su mensaje. La cifra de fallecidos ha ido aumentando conforme pasa el tiempo y se han confirmado ya diez muertos y al menos 25 heridos graves.