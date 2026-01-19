Tragedia ferroviaria
El maquinista del Alvia, entre los diez fallecidos del grave accidente ferroviario en Córdoba
En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas en el tren de Iryo. El descarrilamiento afectó a los coches del 6 al 8
EFE
El maquinista del tren Alvia contra el que ha chocado el convoy de Iryo que descarriló esta tarde en Adamuz (Córdoba) es uno de los muertos en el accidente, han confirmado a EFE fuentes de Renfe.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se está desplazando en este momento a la zona del accidente.
Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.
Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.
- El Real Zaragoza rechaza las ofertas formales del Raków polaco y el Gil Vicente luso por Bazdar
- La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización
- La crónica del Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza: fantasía de unas mosqueteras (63-76)
- Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex
- Un fallecido tras un alud en el Barranco de Puimestre en Cerler
- Varios encapuchados vuelven a robar en la misma tienda de 'El Rincón' de Zaragoza
- El Real Zaragoza reacciona en el 90' y salva los muebles ante la Real Sociedad B (1-1)
- Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa