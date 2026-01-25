En Puigcerdà
Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona
Se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas
Todos los heridos lo están de carácter leve
EP
Puigcerdà
Unas 35 personas están heridas leves por un escape de monóxido de carbono este domingo por la tarde en el Club Poliesportiu Puigcerdà (Girona), por lo que se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas.
Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.
El teléfono 112 recibió a las 17.22 el aviso del incidente y Bombers trasladó 5 dotaciones.
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada