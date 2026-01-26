Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"

Al menos 45 personas han perdido la vida y 22 están hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo de dos trenes que cubrían el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y Madrid-Huelva

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz.

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz. / IGAT

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 45 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Árboles centenarios en España revelan que las tormentas y las sequías se intensifican en el Mediterráneo

Así fue la actuación en directo de Amaral en otro idioma: "Por fin nos quitamos la espinita"

