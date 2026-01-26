En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"
Al menos 45 personas han perdido la vida y 22 están hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo de dos trenes que cubrían el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y Madrid-Huelva
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 45 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Pablo Gallén
Puente confirma que tuvo que cancelar la semana pasada su viaje a Arabia Saudí, donde se iba a firmar un importante contrato del AVE a La Meca
Puente tuvo que cancelar la semana pasada su viaje a Arabia Saudí donde se iba a firmar un importante contrato del AVE a La Meca. El ministro comenta que en sus años al frente de la cartera de Transportes ha estado en varios países estudiando los sistemas ferroviarios, entre los cuales destaca a China. "China está en otra dimensión en cuanto al sistema ferroviario, pero no conozco otro país que no iguale o mejore en cuanto al tren", añade.
Pablo Gallén
"Normalmente tenemos cuatro incidencias al día reportadas por maquinistas, pero un día llegaron a 25, 21 de ellas enviadas por el mismo trabajador"
El ministro de Transportes explica las razones de las limitaciones de velocidad en la alta velocidad Madrid-Barcelona. "Normalmente tenemos cuatro incidencias de media al día reportadas por maquinistas en los 4.000 km de vías de alta velocidad que tenemos en España, pero hubo un día que llegaron a 25, 21 de ellas reportadas por el mismo trabajador, por lo que decidimos limitar la velocidad. Esto es algo que se hace con frecuencia", sostiene.
Pablo Gallén
Puente defiende el "buen momento" del tren en España, pero reitera que no es "fan de la liberalización"
Puente valora el buen momento del tren en España, que está batiendo todos los récords. "No soy fan de la liberalización, no porque sature la red pero es cierto que se ha hecho muy rápido. Tenemos 50 millones de viajeros de tren", arguye.
Pablo Gallén
Puente, sobre las críticas de Junqueras: "Estamos invirtiendo lo necesario"
Puente responde a la petición de dimisión por parte del presidente de ERC, Oriol Junqueras, de este domingo. "Hay gente que dice que estamos dando todos los recursos a Cataluña y desde Cataluña se nos dice que no invertimos nada en Rodalies. Creo que ni una cosa, ni la otra. Estamos invirtiendo lo necesario".
Pablo Gallén
Puente: "Quiero saber que ha pasado en Adamuz, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren"
"Yo ya me esperaba que me iban a pedir la dimisión. He dado tres ruedas de prensa y 16 entrevistas con esta. No sé dónde está la opacidad, ni estoy mintiendo. Quiero saber que ha pasado, no tengo interés en que la culpa sea de la vía o del tren. Quién caiga, quién tenga que caer, si soy yo... pues señores míos, también. No tenemos ningún afán de ocultar nada, tenemos que trabajar para esclarecer todo. No puedo estar a lo que diga el PP, voy a comparecer en el Congreso. Más no puedo hacer", ha abundado Puente.
Pablo Gallén
Puente: "Las infraestructuras de Rodalies están obsoletas"
"Las infraestructuras de Rodalies están obsoletas, estamos trabajando e invirtiendo mientras continúa el servicio", ha admitido Puente.
Pablo Gallén
Puente, sobre los problemas en Rodalies: "Se han producido dos caídas en el centro de control. Una de las hipótesis es que haya habido un ciberataque"
El ministro Puente también comenta los incidentes en Rodalies de este lunes. "Se han producido dos caídas en el centro de control de Rodalies esta mañana, que no sabemos porque ha sucedido. Una de las hipótesis es que haya habido un ciberataque, pero no sabemos aún. Ya se ha restablecido el funcionamiento normal".
Mariano Alonso Freire
Feijóo denuncia la “soberbia” y las “medias verdades” del Gobierno sobre Adamuz
En una entrevista este lunes en la Cadena COPE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la “soberbia” y las “medias verdades” con las que ha su juicio ha actuado el Gobierno en la crisis de Adamuz. Con asombro ha comentado que Pedro Sánchez respaldase a Óscar Puente en “un mitin en Aragón”, y ha denunciado que ambos tienen “intereses comunes”. Igualmente, ha acusado a Sánchez de no haber prestado atención a las víctimas de la tragedia ferroviaria e incluso de haberlas “humillado”, y ha asegurado que Puente ya no debería “sentarse en el Consejo de Ministros” este martes.
Pablo Gallén
Puente defiende la gestión de Adif: "Que no se busquen los problemas en que no hay mantenimiento"
"Que no se busquen los problemas en que no hay mantenimiento o que la vía era vieja", ha defendido Puente, respecto a las críticas por el papel de Adif.
Pablo Gallén
Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"
Puente explica el trabajo de Adif en ese tramo. "En ese tramo hay 114 soldaduras, todas ellas revisadas por un auditor con pruebas de ultrasonido y de líquidos. La última prueba de auscultación se le hizo 58 días antes, una cifra normal. En octubre fue la última vez que un maquinista reportó una incidencia en ese tramo", describe.
