Investigación
Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Valencia
La vivienda se encuentra muy cerca del juzgado, al que la Guardia Civil ha trasladado esta mañana al hombre que se confesó autor de la muerte
Saray Fajardo
El traslado al juzgado del vecino de Sueca (Valencia) detenido tras haber confesado a la Guardia Civil ser el autor de la muerte de Álex, el niño de trece años que falleció el sábado tras recibir media docena de cuchilladas, ha provocado una terrible coincidencia ya que, de camino al juzgado, el furgón policia ha pasado justo por delante del domicilio familiar de la víctima, donde se habían reunido tíos del niño y otros parientes para arropar a los padres, lo que ha provocado momentos de gran tensión, con gritos de asesino, insultos y crisis nerviosas de algunos presentes.
La Guardia Civil ha tenido que frenar a algunos de los presentes en su intento de golpear el furgón. El juzgado al que las fuerzas de seguridad trasladaban al detenido se encuentra a escasos metros de la vivienda. El furgón policial ha entrado por el garaje del juzgado.
La tensión ha llegado a tal extremo que la madre de Álex ha tenido que ser atendida por un equipo médico que se ha desplazado hasta la vivienda con una ambulancia.
Una hermana de la madre de Àlex relataba compungida que vino de madrugada desde Madrid el domingo después de recibir la trágica noticia. “Lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Tenía toda la vida por delante. Era un niño bueno y cariñoso, toda la gente le quería y no nos explicamos lo que ha pasado”.
