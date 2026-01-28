En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente expresa su "sorpresa" por las dudas del presidente de CIAF sobre la renovación de la vía
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Pablo Gallén
El Gobierno aprueba un paquete urgente de ayudas para las víctimas de Adamuz y Gelida de hasta 84.000 euros
El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un paquete de medidas urgentes para atender a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), del 18 de enero, y Gelida (Barcelona), del 20 de enero, con el objetivo de activar ayudas económicas de forma ágil y complementaria a las indemnizaciones ya previstas en la normativa europea y nacional. El decreto fija una ayuda directa de 72.121,46 euros por cada persona fallecida y, en el caso de lesiones corporales, establece importes según 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros, con cuantías que van desde 84.141,7 euros hasta los 2.404,04 euros.
Lee la noticia completa.
Xuan Fernández
La investigación del accidente de Córdoba se centra en la soldadura y aleja la responsabilidad de las empresas de los raíles
La principal hipótesis de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con la muerte de 45 personas, desvincula de responsabilidad a las empresas que fabricaron los raíles y los desvíos de vía, ArcelorMittal y Talleres Alegría, respectivamente. Las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo independiente aunque adscrito al Ministerio de Transportes, se centran en el proceso de soldadura entre uno de los carriles, fabricado en 2023 e instalado en 2025, que fue el que acabó fracturado en la cabecera, y otro de los raíles, más antiguo y fabricado en 1989. En ambos casos construidos por el sector siderúrgico asturiano.
Lee la noticia completa.
La Catedral de Sevilla acoge hoy una misa solemne en memoria de las víctimas
La Catedral de Sevilla acoge hoy a las 20,00 horas, una misa solemne en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que se saldó con 45 fallecidos, así como por el maquinista Fernando Huerta, joven sevillano que perdió la vida en el siniestro de Gelida (Barcelona) tres días más tarde.
Punta Umbría reconoce a Adamuz con su máxima distinción por su solidaridad
El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha acordado conceder al pueblo de Adamuz (Córdoba) su máxima distinción por su respuesta solidaria tras el trágico accidente ferroviario y por el trato que sus vecinos dispensaron a todas las víctimas del accidente ferroviario que tuvo lugar en la localidad cordobesa el 18 de enero.
El pleno ha decidido por unanimidad y a propuesta del alcalde, José Carlos Hernández, otorgar a la localidad cordobesa la distinción 26 de abril, el máximo reconocimiento que anualmente otorga el Consistorio.
RTVE ofrece en directo este jueves la misa funeral en memoria de los fallecidos en Adamuz
RTVE emitirá en directo este jueves 29 de enero la misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo 18 de enero, presidida por los Reyes y organizada por el Obispado de Huelva.
El especial informativo comenzará minutos antes de las 18.00 horas para ofrecer el acto íntegro y en directo en 'La 1' y 'Canal 24 horas' de forma simultánea. Lo presentarán la directora del 'Telediario 2', Pepa Bueno, desde Madrid, y Diego Garcés, director del centro territorial de RTVE en Andalucía, desde Huelva.
Un fallo en el drenaje y un mantenimiento deficiente, factores tras la caída del muro de Barcelona
Qué hizo desmoronarse el muro de Gelida (Barcelona) que mató a un maquinista y desató la crisis aguda en que la red de Rodalies se ha visto inmersa esta última semana? A falta de que un informe definitivo determine las causas, dos ingenieros consultados por EL PERIÓDICO coinciden en que un hipotético fallo del sistema de desagüe de la pared por la erosión del agua acumulada y un potencial mantenimiento deficiente, unido a un plan de revisiones quizá mejorable, se intuyen como causas posibles para explicar el derrumbe que aplastó la cabina de un tren de Rodalies el martes 20 de enero. (Seguir leyendo)
El plan de Rodalies destinará 1.340 millones en mantenimiento hasta el 2030, el doble de los últimos cinco años
Con el servicio ferroviario en Cataluña colgando de un hilo, todavía con decenas de autocares cubriendo las rutas por carretera y el ánimo colectivo por los suelos, este martes el Ministerio de Transportes y el Govern, juntos, han presentado el plan de Rodalies para el próximo quinquenio, 2026-2030. Lo que han querido destacar más es la inyección en mantenimiento de la red ferroviaria, teniendo en cuenta que el accidente de Gelida de hace una semana ha desnudado unas Rodalies con necesidades urgentes de actualización. (Seguir leyendo)
El caos en Rodalies paraliza también el transporte de mercancías
El accidente de Gelida y el colapso de la red de Rodalies han provocado una situación crítica en el transporte ferroviario de mercancías en Catalunya. Desde hace una semana apenas circulan trenes de mercancías, una situación sin precedentes que está teniendo graves consecuencias para las industrias y el transporte de mercancías en España y el sur de Europa.
El tráfico de mercancías ferroviarias, considerado tradicionalmente 'el hermano pobre' del sistema frente al transporte de pasajeros, se encuentra completamente bloqueado. Los trenes internacionales procedentes de Europa no pueden entrar en Catalunya y se están acumulando en Francia, especialmente en la estación de Le Soler en Perpinyà. El emplazamiento se encuentra colapsado por la acumulación de convoyes que no pueden cruzar la frontera.
Todo ello amenaza con generar serios problemas en las cadenas de producción, que afectan de lleno a las fábricas catalanas. Ni pueden enviar los materiales ya producidos ni recibir las materias primas, con plantas industriales completamente saturadas.
Transportes anticipa la renovación integral de Madrid-Barcelona por las quejas de los maquinistas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decidido anticipar en un año la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que estaba prevista para realizarse a partir de 2027, por las quejas de los maquinistas, según su titular, Óscar Puente.
Puente ha detallado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta decisión se tomó ya hace tres meses y "lo hicimos anticipándonos precisamente a eso que ahora se pone tan en boga, que son los avisos de los maquinistas".
Había una partida de compra de traviesas para la renovación de la línea Madrid-Barcelona, empezando por el tramo Madrid-Calatayud (Zaragoza), que estaba prevista para 2026, tal y como se anunció hace tres meses, cuando se avanzó que se llegaría en dicho corredor a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.
Puente descarta nuevos ceses por la crisis en Rodalies y espera retomar el servicio esta semana
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, descartó este martes más ceses relacionados con la crisis en Rodalies después de las dos salidas anunciadas hace unos días, y confió en que el servicio se recupere al completo en esta semana.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente dijo que "en este momento" no se plantea más ceses que los que ya habido del director operativo de Rodalies y del director general de explotación y mantenimiento de Adif.
Además, desvinculó dichos dos ceses con el accidente de Gelida (Barcelona) en el que un muro de contención cayó sobre un tren de Rodalies ante las fuertes lluvias que se estaban produciendo en la región y que acabó con la vida del maquinista.
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- Condenado el dueño de un bar de Zaragoza por tener sin contrato a 9 camareros el día de su inauguración
- Ayuso visita uno de los restaurantes más emblemáticos de Aragón para comer ternasco: 'Le ha encantado
- Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza lanza los contratos para hacer realidad uno de sus proyectos estrella: la ciudad del cine en Giesa
- Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal
- Cierran por sorpresa los dos últimos locales de 'Mi Marrano' en Zaragoza
- Pau Sans, también destino a Polonia, se va cedido al KS Cracovia