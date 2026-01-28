Localizan vivo en aguas de Argelia tras doce días desaparecido al ocupante de un velero que salió de Alicante

Una historia de película y con final feliz. La Dirección General de la Marina Mercante ha informado del hallazgo del velero Admirante con su ocupante sano y salvo tras doce días desaparecido en alta mar. La Capitanía Marítima de Alicante ha explicado este martes que un avión de Frontex ha localizado en buen estado de salud al ocupante del velero desaparecido el pasado 15 de enero, tras salir del puerto de Gandía y mientras se dirigía a Guardamar del Segura. "El velero y su ocupante han sido localizados en aguas SAR de Argelia", han señalado.

El hombre, de 69 años y con escasos conocimientos de navegación, logró contactar con Emergencias 112 para pedir auxilio poco después de la última conversación con su mujer, el jueves día 15, en la que situaba su ubicación "en algún lugar cerca de Benidorm".

Al mediodía del viernes día 16, la mujer acudió a la comandancia de la Guardia Civil de Gandia para denunciar su desaparición ante la ausencia de noticias. En ese momento se movilizaron los primeros medios. Sin embargo, todas las alertas saltaban la noche de ese mismo viernes, sobre las 22.00 horas, cuando el desaparecido logró contactar con el servicio de Emergencias 112 para pedir auxilio.

En esa última comunicación, el hombre informó de que se había quedado a la deriva, y que la única manera de comunicarse era su teléfono móvil. Se había quedado sin batería en el motor y no tenía radio. Y aunque en ningún momento indicó que el velero tuviera una vía de agua, sí que informó que, supuestamente, había echado el ancla para evitar el desplazamiento y que la embarcación contaba con bengalas y chaleco salvavidas. En cambio, no pudo dar su posición concreta porque la llamada se cortó. Se había quedado sin batería en el teléfono móvil, quedando completamente aislado en mitad del mar.

Desde ese mismo viernes día 16 de enero, tanto Salvamento Marítimo como la Guardia Civil movilizaron numerosos medios para tratar de localizar la embarcación por mar y por aire. Durante intensas jornadas, los efectivos peinaron toda la zona costera alicantina sin conseguir cuadrar su ubicación. Con el paso de los días, el dispositivo, inicialmente costero y enfocado en la zona de Benidorm, amplió el perímetro hacia el norte y el sur de la provincia en un radio cada vez más extenso, que posteriormente se llevó hasta el litoral de la Región de Murcia.

Además, desde Salvamento se emitieron avisos a navegantes para que cualquier embarcación pudiera informar de la situación. Tras siete días sin obtener ningún tipo de resultado, el operativo entró en una fase crítica. De hecho, además de los medios movilizados por la Guardia Civil y Cruz Roja, el avión Sasemar 308 de Salvamento Marítimo, una aeronave con mayor alcance visual, también ha rastreado estos días nuevas zonas de las aguas de Alicante hasta cubrir toda la zona de responsabilidad de España.

Finalmente, ha sido un avión de Frontex el que ha localizado en aguas de Argelia, en buen estado de salud, al ocupante del velero tras doce días desaparecido. A continuación, el mercante Thor Confidence se ha ocupado del rescate del tripulante, que desembarcará en el puerto de Algeciras este jueves, día 29, según han informado desde la Dirección General de la Marina Mercante. La operación se ha coordinado con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento.

La localización se ha producido después de que este 24 de enero, tras días de rastreo incansable, se desactivara la búsqueda con medios de Salvamento Marítimo en la zona SAR española, manteniendo activos radioavisos y contactos con las autoridades de Argelia.