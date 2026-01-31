Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en Sabadell

Los hechos se han producido alrededor de las 5:30 horas de la madrugada en una pelea al interior de un domicilio

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un coche de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro hombre en la localidad barcelonesa de Sabadell.

Sobre las 5.30 horas de la madrugada de este sábado los agentes han recibido un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio y, a su llegada, han localizado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia, informa el cuerpo en un comunicado.

En el lugar del incidente también han localizado a un hombre que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos y se ha abierto una investigación que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

