Investigación
Herido un niño de 4 años tras caer desde un segundo piso en Álava
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan a que la caída del menor ha sido accidental
EFE
Vitoria
Un niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza. Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.
El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.
