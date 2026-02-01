Investigación
Muere un hombre de 41 años por arma blanca en una reyerta en Mérida
La Policía Nacional, que investiga los hechos, ha detenido a dos personas
La Policía Nacional investiga la muerte de un varón de 41 años en la madrugada de este domingo tras una reyerta en Mérida. La víctima ha resultado herida por arma blanca en el transcurso de una pelea con "varios" implicados, hechos que en este momento se están investigando.
Tras el suceso, la Policía ha detenido a dos personas. El juzgado de guardia de la capital autonómica ha decretado el secreto de sumario en la investigación abierta, por lo que fuentes policiales no aportan más datos sobre el suceso y tampoco sobre las dos personas detenidas, que en las próximas horas pasarán a disposición judicial.
Han sido los propios vecinos quien, alrededor de las cinco de la mañana, se han alertado por la fuerte presencia policial en la zona, que se mantiene acordonada en el entorno de la plaza de los Escritores.
Los hechos se han producido en torno a las 5.00 horas de este 1 de febrero en la calle Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, cuando, por causas que se están investigando, se ha iniciado una pelea entre varios varones.
Como consecuencia del enfrentamiento, uno de ellos ha resultado gravemente herido y ha fallecido poco después.
Se trata de un local que frecuenta habitualmente la comunidad latina en Mérida, pero fuentes oficiales de la investigación confirman que por el momento, no consta vinculación alguna con ajustes de cuentas o la participación de bandas latinas.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación desde el primer momento y trabaja para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables. De momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso ni se han producido detenciones, pero las pesquisas continúan abiertas.
