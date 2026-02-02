En Algemesí
Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños
El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación
El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores
Saray Fajardo
La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), situada en la calle Albalat, por presunto maltrato a los menores del centro. El personal del centro, como ha adelantado À Punt, interpuso varias denuncias que han sido claves para llevar a cabo la investigación y detener a la dueña de 55 años.
Fuentes cercanas a la escoleta explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias.
Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
- Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
- El Real Zaragoza incorpora al extremo Nikola Cumic
- Jesús Vallejo, tras el partido ante el Real Zaragoza: 'Tienen jugadores que merecen la pena y lo dan todo por la camiseta
- Paulino ofrece su ficha al Real Zaragoza para destinarla a un fichaje
- Las últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo
- Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos
- Los 'pueblos' de Vox en Aragón: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones