Dos vídeos muestran a la dueña de la guardería de Valencia sujetando a una bebé y obligándola a tragar un trozo de manzana y forzando a un niño a pegar a otro

Obligar a una niña de un año a tragar por la fuerza un trozo de manzana mientras la sujeta, al parecer, por el cuello y hacer 'justicia' utilizando la mano de un niño de tres años para pegar al que acaba de agredirle son los dos episodios presuntamente protagonizados por la propietaria de la guardería de Algemesí (Valencia) detenida este viernes por maltratar y humillar a menores a su cargo. Esas serían las escenas grabadas por trabajadoras del centro educativo, que lleva más de 30 años funcionando, y que han sustentado la denuncia que ha propiciado que agentes de la Unidad de atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de la comisaría de Alzira hayan arrestado a la mujer.

Según la información trascendida este lunes, la investigada, de 55 años, fue citada el viernes pasado en la comisaría de la capital de la Ribera, donde se le informó de su arresto, tras lo cual se le tomó declaración, asistida por un abogado, durante la cual habría negado los hechos y habría atribuido las acusaciones a un malentendido.

Tal como informó el lunes Levante-EMV, el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, acordó dejar en libertad provisional a la gerente de la escoleta privada, que queda investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Dos vídeos prueban las acusaciones

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la voz de alarma la habría dado una de las trabajadoras del centro, precisamente la que se ocupaba de estar con los niños en la hora de comedor, ya que era en ese momento cuando se producían los episodios de maltrato ahora denunciados.

La joven iba a dejar el trabajo y a denunciar los hechos, pero decidió reunir antes las pruebas necesarias, así que durante unos días permaneció en su puesto y grabó lo que sucedía con los pequeños. En uno de los vídeos según describen fuentes que han podido acceder al contenido de esas imágenes, se ve a una niña de poco más de un año de edad a la que la ahora investigada estaría sujetando por el cuello para obligarla a comer un trozo pequeño de manzana pese a sus gritos y a que se le aprecia el rostro enrojecido por el llanto y la tensión del momento.

En un segundo vídeo, la trabajadora habría captado algo así como la resolución de un conflicto entre dos niños de 3 años. Uno de ellos habría pegado al otro y, al parecer, la 'solución' puesta en marcha por la propietaria de la guardería habría sido coger la mano del niño agredido y usarla para pegar a su vez al agresor.

Al margen de los dos vídeos, las dos trabajadoras, tanto la firmante de la denuncia, testigo directo de los distintos episodios, como la otra, que no cubre el comedor, pero ha refrendado haber presenciado ciertas actitudes compatibles con las acusaciones, han prestado declaración en la comisaría en varias ocasiones, la última de ellas, días antes de la detención de la acusada.

Entre otros hechos, han explicado a los agentes de la UFAM el de un menor a quien supuestamente habría introducido en la boca parte del vómito del niño, aunque esto no estaría grabado en vídeo, ya que sucedió antes de acudir por primera vez a la Policía Nacional.

Orden de alejamiento

Dada la gravedad de las acusaciones, el juez de Alzira ha acordado una serie de medidas cautelares para la gerente de la escuela infantil, que no podrá aproximarse ni comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería que dirige mientras se tramita la causa judicial. Asimismo, tiene prohibido acudir a la citada guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial ni desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, en este tiempo.

Además, el magistrado ha ordenado a la Policía Nacional y a la Policía Local de Algemesí que pongan en marcha los dispositivos necesarios para la protección policial de los niños y sus familias, y ha encargado a la UFAM que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la orden de alejamiento y de sus progenitores, según informan desde el TSJCV.

Entrevistas con las familias

Los investigadores tienen previsto citar a declarar en los próximos días no solo a las familias de los menores que aparecen en esos vídeos o a los que han identificado las trabajadoras, cuya intervención y denuncia ha puesto fin a una situación que al parecer llevaba tiempo produciéndose, sino también al resto de madres y padres. Según la información recabada por Levante-EMV, el alumnado de esta escoleta infantil está formado por alrededor de una treintena de niños de entre nueve meses y tres años de edad, aunque se desconoce aún el número total de afectados.

Nada más conocer los hechos las autoridades ordenaron el cierre de la escuela, que ha sido clausurada sine die mientras avanza la investigación. Fuentes municipales han informado de que desde el Ayuntamiento de Algemesí están trabajando con la Dirección Territorial de Educación, a través de la Inspección Educativa, para ofrecer a las familias afectadas por el cierre "alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar su escolarización en otros centros con el objetivo de priorizar el bienestar de los menores afectados y la tranquilidad de sus familias".

Algemesí, conmocionada

El consistorio ha evitado pronunciarse sobre a estos hechos y ha recordado que el caso ya está judicializado y, por lo tanto, "debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores", ha remarcado en un comunicado.

La noticia, como es lógico, ha supuesto un duro mazazo para la ciudadanía de Algemesí, municipio que ya se vio convulsionado hace unos días con la detención de su bibliotecario municipal, de 48 años, por el asesinato de Álex, el niño de 13 años acuchillado hasta la muerte en el domicilio del presunto asesino, en Sueca, el pasado 24 de enero.