Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Testimonios pelea JuslibolAlejandro NolascoReal ZaragozaLluvia AragónLos MeconiosCasademont-Petkim Spor
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

La hija de una víctima de Adamuz: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

La hija de una víctima de Adamuz: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

Lucía Feijoo Viera

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
  2. ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
  3. Varios jóvenes se amotinan en un centro de menores de Zaragoza y obligan a intervenir a la Policía
  4. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
  5. Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
  6. La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
  7. Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
  8. El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tauste: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tarazona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tamarite de Litera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Tamarite de Litera: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Sariñena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Sariñena: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en San Mateo de Gállego: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en San Mateo de Gállego: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Sabiñánigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Sabiñánigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Ricla: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en Ricla: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en La Puebla de Alfindén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El tiempo en La Puebla de Alfindén: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Tracking Pixel Contents