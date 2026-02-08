La Guardia Civil busca a un hombre por matar a otro a tiros en Catarroja

La Guardia Civil busca a un hombre por haber matado de un tiro a otro en Catarroja (Valencia). Tras descartar que el presunto asesino estuviera atrincherado en su casa, la Guardia Civil ha activado un dispositivo especial de búsqueda para localizarlo. A las 11:20 horas, los vecinos de una finca situada en pleno centro de Catarroja han dado la voz de alarmar tras encontrarse en la escalera a un hombre con una herida en la cabeza.

Tras recibir la llamada del CICU y desplazarse hasta el lugar del suceso una patrulla de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja y una unidad del SAMU se ha certificado que el herido ya había fallecido por la gravedad de las heridas. Se trata de un hombre de 46 años, vecino de la finca, que presentada gravísimas lesiones en la cabeza compatibles con un disparo efectuado con una escopeta.

Según ha podido confirmar este periódico, en un primer momento, tanto los agentes como los vecinos temieron que el presunto homocida estuviera atrincherado en su domicilio. Tras inspeccionar la finca, los agentes han comprobado que el autor de los disparos ya no estaba en el inmueble y que, con toda probabilidad, se había dado a la fuga.

Finca en la que se ha producido el tiroteo, en Catarroja / Francisco Calabuig

Tras certificar el fallecimiento del herido y ante el temor de que el presunto asesino estuviera atrincherado con un arma, el SAMU se ha retirado. Ahora mismo, se está esperando a la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

Este tiroteo se produce tras la oleada de tiroteos de este verano en varios puntos de l'Horta Sud. En poco más de una semana, tres personas fueron asesinadas en tres tiroreos independientes en Alfafar, Xirivella y Alaquàs, que no guardaban ninguna relación entre sí pero que tenían muchos factores en común.

