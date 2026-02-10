Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Vilanova i la Geltrú

Detención practicada por los Mossos d'Esquadra

Detención practicada por los Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra - Archivo

Redacción

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en la localdiad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, en la comarca barcelonesa del Garraf. Lo ha avanzado el digital 'El Caso' y confirmado posteriormente fuentes de la policía catalana a El Periódico de Catalunya. Las mismas fuentes añaden que han detenido a un individuo como presunto responsable de los hechos.

Según las primeras informaciones, el suceso ha tenido lugar este martes por la mañana. Fuentes conocedoras del caso indican que la víctima habría fallecido tras ser apuñalada en el transcurso de una pelea ocurrida en la calle Habana del municipio.

Por el momento, la policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.

