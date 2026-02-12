Investigación
Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren en Talavera de la Reina (Toledo)
Ninguno de los 206 pasajeros del Alvia, que circulaba por la línea Chamartín-Badajoz, ha resultado herido
Carolina León Carvajal / EP
Un hombre ha fallecido este jueves al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 20.11 horas poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.
Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros del Alvia ha resultado herido.
Pasajeros, a la espera
Los pasajeros del tren han explicado que este se ha comenzando a frenar bruscamente antes del impacto. "De repente ha empezado a haber humo, no sabíamos muy bien qué había pasado, y luego nos han dicho que habíamos arrollado un vehículo".
De momento, afirman, los pasajeros se encuentran en el interior del tren, a la espera de que los servicios de emergencia acudan y sean trasladados en autobús hasta Badajoz.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq