Asesinada una enfermera por su expareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón)

Una enfermera ha fallecido tras ser apuñalada este lunes por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, según han confirmado a Mediterráneo diversas fuentes de toda solvencia.

La investigación se encuentra en una fase inicial, aunque las mismas fuentes apuntan a que se trataría de un caso de violencia machista, ya que el presunto agresor es la expareja de la trabajadora sanitaria.

La víctima, A.S., de 65 años, era una de las enfermeras que atendía habitualmente en el ambulatorio y, según ha podido saber este diario, estaba próxima a su jubilación.

Dos armas blancas

Según la información recabada, el exmarido habría utilizado dos armas blancas para agredirla.

El presunto autor, detenido

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, en un amplio dispositivo.

El presunto autor ha sido detenido en el propio centro sanitario y trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de V.G.V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló.

Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.