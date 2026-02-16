Violencia machista
Asesinada una enfermera por su expareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón)
El presunto agresor, de unos 65 años, ha sido detenido y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil
Pablo Ramón Ochoa
Una enfermera ha fallecido tras ser apuñalada este lunes por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, según han confirmado a Mediterráneo diversas fuentes de toda solvencia.
La investigación se encuentra en una fase inicial, aunque las mismas fuentes apuntan a que se trataría de un caso de violencia machista, ya que el presunto agresor es la expareja de la trabajadora sanitaria.
La víctima, A.S., de 65 años, era una de las enfermeras que atendía habitualmente en el ambulatorio y, según ha podido saber este diario, estaba próxima a su jubilación.
Dos armas blancas
Según la información recabada, el exmarido habría utilizado dos armas blancas para agredirla.
El presunto autor, detenido
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, en un amplio dispositivo.
El presunto autor ha sido detenido en el propio centro sanitario y trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de V.G.V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló.
Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
