Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaIncendio SaicaElecciones 8FCrecida EbroDesaparecido ZaragozaDevizio
instagramlinkedin

En Leioa

Un herido tras explosionar su móvil cuando viajaba en el metro en Bizkaia

La explosión del teléfono ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren

Un usuario del metro de Bilbao, entra por una maquina canceladora.

Un usuario del metro de Bilbao, entra por una maquina canceladora. / Luis Tejido / EFE

EFE

Bilbao

Un hombre ha resultado herido tras explosionar su teléfono cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).

El incidente se ha registrado pasadas las 08:30 horas de este lunes y el personal de Metro Bilbao ha atendido inicialmente al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.

Una ambulancia ha acudido al lugar para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad

Noticias relacionadas

La explosión del móvil ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
  2. La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
  3. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  4. El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
  5. José Ángel Biel, el 'rey' de los pactos en Aragón, sobre el acuerdo PP-Vox: 'Hablando se entiende la gente
  6. Aparatoso incendio en la planta de Saica en Zaragoza: 'Vamos a dejar que arda completamente
  7. El Devizio, el garaje en el que tocó Mano Negra y donde nació la leyenda de Kase.O: 'No ha vuelto a haber un garito igual
  8. Los buzos se suman a la búsqueda del joven de Alhama desaparecido en Zaragoza

Zaragoza se prepara para recibir el jueves la punta de la crecida ordinaria del río Ebro

Crimson Desert muestra cómo funciona la vida a lo largo del continente de Pywel

Crimson Desert muestra cómo funciona la vida a lo largo del continente de Pywel

Las temperaturas están disparadas por el cambio climático, pero ¿qué pasa con la humedad?

Las temperaturas están disparadas por el cambio climático, pero ¿qué pasa con la humedad?

Los médicos de Aragón han comenzado este lunes cinco jornadas de huelga

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Fran Escribá vuelve a ser rival del Real Zaragoza, firma hasta junio en el Valladolid

Fran Escribá vuelve a ser rival del Real Zaragoza, firma hasta junio en el Valladolid

Una céntrica cafetería de Zaragoza instala un innovador sistema para que sus clientes recarguen el móvil gratis: "Como en casa"

Una céntrica cafetería de Zaragoza instala un innovador sistema para que sus clientes recarguen el móvil gratis: "Como en casa"

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento

Amazon ofrece las mejores ofertas de la semana este 16 de febrero: hasta un 60% de descuento
Tracking Pixel Contents