Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaIncendio SaicaElecciones 8FCrecida EbroDesaparecido ZaragozaDevizio
instagramlinkedin

En Benalmádena

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Málaga y si sufría bullying

La Junta de Andalucía confirma que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / EP

EFE

Málaga

La Policía Nacional y la Junta de Andalucía investigan las circunstancias que rodean el suicidio de una joven de 14 años en la localidad malagueña de Benalmádena por si era víctima de acoso escolar, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

El servicio de Emergencias 112 recibió a las 00:15 horas de este domingo una llamada de la Policía Local en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para una menor en una vivienda ubicada en el complejo residencial Los Algarrobos, ubicada en Arroyo de la Miel, núcleo poblacional de Benalmádena, donde residía con su familia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios del 061, que únicamente pudieron certificar la muerte de la adolescente.

Noticias relacionadas

La Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha confirmado que está en contacto con el centro donde estudiaba la joven y cuando se tenga toda la información recabada la trasladarán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
  2. La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
  3. Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
  4. El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
  5. José Ángel Biel, el 'rey' de los pactos en Aragón, sobre el acuerdo PP-Vox: 'Hablando se entiende la gente
  6. Aparatoso incendio en la planta de Saica en Zaragoza: 'Vamos a dejar que arda completamente
  7. El Devizio, el garaje en el que tocó Mano Negra y donde nació la leyenda de Kase.O: 'No ha vuelto a haber un garito igual
  8. Los buzos se suman a la búsqueda del joven de Alhama desaparecido en Zaragoza

Bustinduy anuncia una propuesta normativa para regular la publicidad de los alimentos no saludables

Zaragoza se prepara para recibir el jueves la punta de la crecida ordinaria del río Ebro

Crimson Desert muestra cómo funciona la vida a lo largo del continente de Pywel

Crimson Desert muestra cómo funciona la vida a lo largo del continente de Pywel

Las temperaturas están disparadas por el cambio climático, pero ¿qué pasa con la humedad?

Las temperaturas están disparadas por el cambio climático, pero ¿qué pasa con la humedad?

Los médicos de Aragón han comenzado este lunes cinco jornadas de huelga

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Fran Escribá vuelve a ser rival del Real Zaragoza, firma hasta junio en el Valladolid

Fran Escribá vuelve a ser rival del Real Zaragoza, firma hasta junio en el Valladolid

Una céntrica cafetería de Zaragoza instala un innovador sistema para que sus clientes recarguen el móvil gratis: "Como en casa"

Una céntrica cafetería de Zaragoza instala un innovador sistema para que sus clientes recarguen el móvil gratis: "Como en casa"
Tracking Pixel Contents