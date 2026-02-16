Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el barrio Miguel Hernández

Seis intoxicados en un incendio que ha afectado a cinco viviendas en Alicante

El suceso ha provocado grandes retenciones en las avenidas adyacentes desde primera hora de la mañana del lunes

Un incendio en el barrio de Miguel Hernández de Alicante

Un incendio en el barrio de Miguel Hernández de Alicante

RODOLFO COLOMA

P. Cerrada

Carmen Tomàs

Un incendio declarado en una vivienda del que se ha dado aviso a las 6.45 horas de esta mañana en calle Pavia ha provocado un atasco a primera hora del lunes en las calles y avenidas adyacentes al barrio Miguel Hernández de Alicante. Según fuentes de este diario, no hay constancia de heridos graves según fuentes municipales, aunque seis personas personas han tenido que ser atendidas por intoxicación debido al humo.

Todo el edificio ha sido desalojado en una intervención en la que participan 20 bomberos y otros tantos policías locales que siguen trabajando en la zona donde un intenso humo blanco sigue emanando de la zona afectada.

El aviso ha entrado sobre las 6.45 horas. Se ha movilizado una ambulancia convencional, 2 SVB y 1 SAMU cuyo equipo médico ha asistido a 6 personas (4 hombres y 2 mujeres de edades comprendidas entre 41 y 73 años) por inhalación de humo, que posteriormente han sido trasladadas a diferentes hospitales de la provincia

El origen del fuego

A las seis de las mañana dos explosiones han despertado a los vecinos. Según Lisandro Gabarre, presidente de la asociación de vecinos del barrio Miguel Hernández, al parecer "a una mujer de mayor edad se le ha olvidado apagar la estufa" lo que habría provocado el incendio que se ha propogado hasta unas "cinco viviendas".

Según Gabarre habría más de ocho familias afectadas por el suceso y, teniendo en cuenta las viviendas colindantes, serían "36 las viviendas afectadas".

El techo de al menos una vivienda ha cedido completamente debido a las llamas en un incendio que ha despertado a los vecinos cuando empezaba a salir el sol.

