Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaCrecida EbroElecciones 8FGuía RepsolTemeridad MoncayoMulta en Zaragoza
instagramlinkedin

Investigación

Un incendio en un bloque de pisos de Barcelona deja varios muertos

Algunas fuentes conocedoras del siniestro señalan que podría haber al menos cinco víctimas

Una ambulancia del SEM.

Una ambulancia del SEM. / Archivo

Redacción

Barcelona

Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Osona, Barcelona) ha dejado varias víctimas mortales, según fuentes oficiales han confirmado a El Periódico. El fuego se ha declarado este lunes en un edificio situado en la calle Montseny, en un barrio humilde del municipio.

Por el momento no se ha precisado el número de fallecidos ni se han facilitado datos sobre posibles heridos, el alcance de los daños o las causas del siniestro, que están pendientes de confirmación. Algunas fuentes conocedoras del siniestro señalan que podría haber al menos cinco víctimas.

Noticias relacionadas y más

Se espera que en las próximas horas se amplíe la información a medida que se conozca el balance oficial y avance la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents