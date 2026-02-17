Investigación
Un incendio en un bloque de pisos de Barcelona deja varios muertos
Algunas fuentes conocedoras del siniestro señalan que podría haber al menos cinco víctimas
Redacción
Barcelona
Un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Osona, Barcelona) ha dejado varias víctimas mortales, según fuentes oficiales han confirmado a El Periódico. El fuego se ha declarado este lunes en un edificio situado en la calle Montseny, en un barrio humilde del municipio.
Por el momento no se ha precisado el número de fallecidos ni se han facilitado datos sobre posibles heridos, el alcance de los daños o las causas del siniestro, que están pendientes de confirmación. Algunas fuentes conocedoras del siniestro señalan que podría haber al menos cinco víctimas.
Se espera que en las próximas horas se amplíe la información a medida que se conozca el balance oficial y avance la investigación.
- Intolerable Sellés. La contracrónica del Cultural-Real Zaragoza
- La revisión del penalti por la mano de Francho. 'Sus formas no han sido las mejores', dice el capitán sobre el árbitro
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas
- José Ángel Biel, el 'rey' de los pactos en Aragón, sobre el acuerdo PP-Vox: 'Hablando se entiende la gente
- Aparatoso incendio en la planta de Saica en Zaragoza: 'Vamos a dejar que arda completamente
- El Devizio, el garaje en el que tocó Mano Negra y donde nació la leyenda de Kase.O: 'No ha vuelto a haber un garito igual
- Los buzos se suman a la búsqueda del joven de Alhama desaparecido en Zaragoza