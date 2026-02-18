Investigación
Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista
La Policía ha detenido ya a un hombre como principal sospechoso
Héctor González
Madrid
En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.
Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.
Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría sido estrangulada hasta la muerte. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso del año en la capital tras sumar cuatro en 2025.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- El grupo de folclore aragonés que se despide tras más de 40 años en activo: 'Aunque las luces de un escenario se apaguen...
- La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los agricultores detenidos por los disturbios de La Aljafería
- Zaragoza contará con un vuelo chárter para las Fiestas del Pilar 2026 a un país de Oriente Medio
- Enrique de Teresa, padre de la Torre del Agua y encargado de su renovación: 'Casi siento incredulidad por haber diseñado este espacio
- Lo que dice la normativa sobre el polémico penalti señalado en contra del Real Zaragoza en León: 'no tiene recorrido
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas