Sucesos
Detenido por matar a su padrastro en un barrio de Barcelona con un cuchillo
La víctima murió horas más tarde de la agresión en el hospital
Germán González
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde aun hombre de 20 años acusado de matar a otro en una vivienda del barrio de Sant Andreu en Barcelona. Sobre las 20 horas el teléfono de emergencias del 112 recibió un aviso por parte de un hombre que aseguraba haber atacado a la pareja de su madre con una arma blanca en el domicilio que compartían, según han explicado fuentes judiciales a este medio.
Al lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en varias ambulancias. Los sanitarios iniciaron maniobras RCP para reanimar a la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario en estado muy grave.
La policía detuvo al sospechoso por esta agresión. La víctima ha muerto en el hospital este miércoles a consecuencia de las graves heridas que había sufrido con el cuchillo.
La División de Investigación Criminal de Mossos indaga las causas de este nuevo homicidio en Barcelona, pese a que todo apunta a que hubo una discusión entre la víctima y el agresor que acabó con el ataque con cuchillo, que a la postre sería mortal. Agentes de la Policía Científica han estado examinando el domicilio familiar así como han interrogado al entorno de los implicados en esta reyerta.
Suscríbete para seguir leyendo
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- La hermana del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: 'Es increíble la movilización de todo el mundo
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera
- Un día con Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Me dijeron de hacer las campanadas
- Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya son oficialmente los favoritos a ganar la NCAA
- La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador